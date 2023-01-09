Угорські прикордонники затримали минулого року 270 тисяч нелегальних мігрантів

У заяві, опублікованій угорським урядом, головний радник Угорщини з питань безпеки Дьєрдь Баконді заявив, що в 2022 році влада його країни заарештувала 1 924 особи, які займалися контрабандою, порівняно з 1 277 у 2021 році.

Число контрабандистів, які утримуються в угорських в’язницях, становить 2 500 осіб. Вони є громадянами 73 різних країн. Баконді підкреслив, що в 2022 році вони обійшлися федеральному бюджету додатково три мільярди форинтів.

«Обов’язки з охорони кордонів виконувались силами 500 озброєних охоронців та 13 476 цивільних гвардійців. На сербському кордоні їм допомагали 237 чеських, 70 австрійських, 50 турецьких та 39 словацьких поліцейських», – зазначив він. Минулого року охорона кордонів обійшлася загалом 650 мільярдів форинтів або 1,63 мільярда євро.

Зазначається, що у 2022 році було зафіксовано 265 випадків жорстокого нападу мігрантів на угорських патрульних уздовж сербського кордону, внаслідок чого 29 військовослужбовців та 12 поліцейських отримали поранення.

За словами Баконді, кількість нелегальних в’їздів зростає, і Угорщина залишається основним маршрутом для нелегалів із Балкан. Ці іммігранти прибувають переважно з Афганістану, Сирії, Пакистану, Марокко та Індії.

За вісім місяців минулого року на кордоні країни було зареєстровано 145 000 незаконних в’їздів. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року їх кількість збільшилася на 57 000. Кількість заарештованих контрабандистів також подвоїлася і становить майже 1 000 осіб.

Пізніше, у жовтні, угорська влада заарештувала 215 000 осіб за незаконне перетинання кордонів Угорщини.

Загалом минулого року було порушено 1500 справ проти нелегалів.

Експерти зазначають, що нинішня ситуація подібна до міграційної кризи 2015 року, коли велика кількість іммігрантів прибула до Угорщини західнобалканським маршрутом.