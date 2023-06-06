Зірку реаліті-шоу “Холостяк” паралізувало на курорті, після того як вона залишила напій без нагляду

Не залишати своїх напоїв без нагляду на відпочинку — такий висновок зробила для себе зірка австралійського реаліті-шоу «Холостяк» після погіршення самопочуття та відчуття паралізованості під час відпустки на Карибах. Про інцидент дівчина розповіла Yahoo.

Жахлива історія, розказана молодою жінкою, виявилася серйозним попередженням усім туристам, які насолоджуються вечірньою атмосферою в будь-якому місці, де б вони не знаходилися. 30-річна Монік Морлі опинилася у безпорадному стані після прогулянки курортом та відвідування бару.

«Я була на Карибах зі своєю подругою, і ми вирішили сходити до місцевого бару в обідню пору. Усередині не було нічого незвичайного, і ми були єдиними відвідувачами. Раптом місцевий хлопець підійшов до мене і сказав: “Гей, я хочу вас випередити”, – розповіла туристка, так і не зрозумівши, що він мав на увазі. Враховуючи порожнечу бару, ця ситуація сильно її збентежила. — Мені було дивно, адже нікого іншого там не було».

За словами Морлі, чоловік пройшов повз неї, поки вона дивилася на океан. Після цього вона відпила зі своєї склянки. “Коли я повернулася, щоб його випити, я відчула дивне відчуття, переважно в ногах, почалося запаморочення”, – додала австралійка. У збентеженні Монік звернулася до своєї подруги, щоб перевірити, чи відчуває вона те саме. Та відповіла негативно. «Мені здається, що в мій напій щось підсипали», — з жахом припустила дівчина і зрозуміла, що винуватцем був той чоловік, що проходив повз нього. Йому вистачило лише кілька секунд, щоб підсипати щось у склянку відвідувачки бару.

Після цього все пішло навперекій. Вона попросила подругу відвезти її до готелю. «Ми змушені були зупинятися постійно, щоб дати мені час прийти до тями. Я відчувала дивність у всьому тілі, і майже не відчувала ніг», – так описала свій стан постраждала. До моменту, коли вони дісталися місця призначення, Монік майже повністю паралізувало, нудота не йшла кілька годин. Через тривалий час дівчина відчула покращення.

Потім вона вирішила поділитися своїм страшним досвідом і попередити мандрівників про важливість бути пильним на відпочинку за кордоном: «Наближаються канікули, будьте особливо обережні, стежте за своїми напоями та завжди будьте поруч із людиною, якій довіряєте. Не ігноруйте свою інтуїцію та уникайте сумнівних ситуацій, у яких ви почуваєтеся некомфортно».