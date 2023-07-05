Жінка прокинулася по дорозі на власний похорон у Таїланді: відео

49-річна мешканка Таїланду Чатапорн Сріфонла прийшла до тями по дорозі на власний похорон, передає Daily Mail.

Жінка лікувалася в лікарні від раку печінки, і лікарі попередили її сім’ю, що пацієнтка має вкрай маленькі шанси на виживання. Тоді її мати Малі вирішила забрати дочку додому, щоб та провела останні хвилини життя із близькими.

“У день, коли Чатапорн перевозили з лікарні додому, медики констатували її смерть, вирішивши, що вона перестала дихати. Мати, що супроводжувала доньку, негайно зателефонувала родичам, щоб повідомити про трагедію, а також попросити їх підготувати церемонію прощання в храмі і – подальшу кремацію”. розповідає подробиці незвичайної історії видання.

Лікарняний фургон розвернувся і повіз пасажирів до храму, де, згідно з буддійською традицією, тіло померло має пролежати одну ніч. Дорогою родичі координували підготовку церемонії прощання – у святиню оперативно привезли труну та квіти.

На превеликий подив очевидців, “мертва” жінка раптово прокинулася і розплющила очі.

Малі була спантеличена чудовим “воскресінням” своєї дочки, і почала повторно обдзвонювати сім’ю, цього разу несамовито від радості, ділячись хорошими новинами.

Пацієнтку повторно відвезли до шпиталю, де вона досі перебуває під наглядом лікарів.

Родичі “воскресшої” зізналися, що вони були спантеличені цим інцидентом, але вважають, що Чатапорн трималася, оскільки хотіла побачити своїх дітей перед смертю.