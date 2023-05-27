Залишайтеся в укриттях: у Таїланді уряд попередив туристів про страшну небезпеку

Штормовий вікенд та грози до кінця травня з ризиком підтоплень та повеней, пообіцяли у Таїланді. Уряд випустив окреме попередження про небезпеку, в якому місцевим жителям і туристам рекомендують бути в курсі останніх оновлень від Метеорологічного управління країни, а також бути обережними в місцях найбільшої небезпеки по всій країні — в тому числі і на узбережжях — і залишатися в укриттях під час гроз та зливи.

Як цитує місцева преса, Ануча Бурапачаїсрі, заступник генерального секретаря прем’єр-міністра з політичних питань, заявив, що метеорологічний департамент випустив попередження про сильні і дуже сильні зливи над Таїландом і сильний вітер на Андаманському морі аж до 30 травня. Він закликав місцевих жителів і туристів «бути обережними щодо потенційних небезпек, викликаних такими зливами і дощовими водами».

Нагадаємо, що відпочиваючим у Паттайї погода вже зробила сюрприз: сезон дощів у Таїланді стартував з повені на курорті, причому затопило популярні туристичні зони. Сильна злива, що накрила курорт Паттайя, тривала близько години і супроводжувалася сильним вітром. У результаті постраждали всі схильні до повеней місця, такі як Сукхумвіт-роуд, Південна Паттайя-роуд, Паттайя-Біч-роуд та інші. Рівень повені у деяких районах досягав висоти від 30 сантиметрів до одного метра.

При цьому як заявив тайський чиновник, у зоні сильних дощів опиниться фактично вся країна — скрізь «треба побоюватися небезпек, пов’язаних із сильними і дуже сильними дощами і скупченням опадів, таких як раптові повені та селі, особливо в районах поблизу крутих схилів, водотоків та низовин».

Частково спеціально для туристів, які досить безтурботно ставляться до попереджень, зоною небезпеки назвали також пляжі та променади вздовж моря, особливо на скелястих берегах. В Андаманському морі сильні вітри викличуть хвилі заввишки 2-3 метри в районах без гроз і понад 3 метри в районах з грозами, а хвилі в Сіамській затоці будуть висотою 1-2 метри і більше 2 метрів у районах з грозами. «Оператори човнів у цих районах мають виходити в море з обережністю та уникати районів із грозами. А малим судам у районі Андаманського моря слід утриматися від виходу на берег із 27 по 30 травня», – озвучив чиновник.