Європейські авіакомпанії почали відмовлятися від нічної стоянки у Києві через побоювання воєнних дій

Європейська авіагалузь відреагувала на нагнітання істерики навколо «нападу Росії на Україну»: місцеві авіаперевізники, а саме швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM, про всяк випадок відмовилися від нічної стоянки в аеропорту Бориспіль у Києві. Як повідомляють Avianews, дані flightradar24.com, усі ці авіаперевізники змінили свій графік польотів до Києва так, щоб літаки та екіпажі не залишалися там на ніч.

Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень-Київ. Але нічний паркінг в аеропорту Бориспіль літак відразу повернувся назад до Австрії спеціальним рейсом OS 1402. Що цікаво ранковий зворотній рейс з Києва до Відня було скасовано.

Аналогічно Swiss відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 із Цюріха до Києва. Цей перевізник відправив літак до Києва спеціальним рейсом LX7390 вранці, 24 січня, щоб забрати пасажирів та одразу повернутися назад. Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва, за даними онлайн-радару, скасовуються з 22 січня.

При цьому ще раніше від нічних стоянок у Києві відмовилася німецька авіакомпанія Lufthansa. До речі, цей авіаперевізник і володіє авіакомпаніями Swiss та Austrian Airlines. До того ж у «Люфтганзі» так і пояснили зміну графіка польотів: авіакомпанія не може залишати літаки та екіпажі на ніч в Україні «через політичну напругу».

«Якщо система оцінки ризиків авіаперевізників показує можливість несприятливих подій у тому чи іншому регіоні, авіакомпанії змінюють графік польотів, маршрут рейсів або зовсім відмовляються від перельотів. Це пов’язано з тим, що ціна життів пасажирів та техніки перевищує кілька десятків мільйонів доларів, які доведеться компенсувати авіакомпанії та її страховику. Тому простіше скасувати або перенести рейс, навіть якщо для цього доведеться нести витрати на оплату проживання пасажирів у готелі, ніж додаткові ризики», – пояснили в Avianews.