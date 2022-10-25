Як врятувати природу: 3 простих кроки, які може зробити кожен

Усі хочуть, щоб острови залишалися райськими, у містах легко дихали, а ліси були надійним будинком для тварин. Який внесок у це здатний зробити кожен з нас? У наших з вами силах дбайливіше ставитися до природи у своїх поїздках.

Затятим екоактивістом для цього бути необов’язково, і в комфорті ви теж не втратите. Dip.org.ua підготував кілька порад, як подорожувати із турботою про природу та маленькими кроками змінювати ситуацію на краще.

Вибирайте менш шкідливий транспорт

Оцінювати вплив транспорту на навколишнє середовище можна за різними критеріями: енергоефективністю, джерелом енергії, викидом вуглекислого та чадного газів. Відіграють роль шум, кількість пасажирів, поведінка водія чи пілота, багато інших деталей. Врахувати та зіставити всі фактори з різних видів транспорту складно, але є базові рекомендації, на які можна орієнтуватися.

Для подорожі на відстань до 500 км краще віддати перевагу поїзду або автобусу.

Якщо вирішили їхати на машині, дотримуйтесь правил екокермування: беріть із собою друзів, вимикайте двигун на зупинках, менше газуйте та гальмуйте, не ганяйте кондиціонер без необхідності.

Важливо не тільки як дістатися, а й на чому пересуватися на місці.

Ідеальний варіант — пішки або на велосипеді. Якщо це не підходить, віддавайте перевагу громадському транспорту. Для поїздок туди, куди автобусом добиратися незручно, намагайтеся брати в оренду машини з електричним або гібридним двигуном.

Бронюйте екологічно відповідальні готелі

Екоготелі відрізняються від звичайних тим, що їх власникам не байдуже, як вони впливають на природу. Такі готелі спочатку будують з урахуванням усіх деталей.

Уникайте одноразових речей

Купуйте менше пластику та використовуйте речі по кілька разів. Візьміть у подорож текстильну сумку або легкий рюкзачок та пару-трійку авосьок, щоб складати покупки. Валізу краще захистити тканинним чохлом, ніж щоразу обмотувати шарами плівки.

Носіть із собою воду у багаторазовій пляшці. Для кави візьміть термокухоль, термос або тамблер, а для вуличної їжі — ланчбокс. Відмовтеся від трубочок для коктейлів.