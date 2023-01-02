Як обманюють туристів у розважальних закладах Таїланду

Таїланд – унікальна країна з особливими звичаями та ставленням до туристів. Незважаючи на те, що країна добре заробляє завдяки мандрівникам, є окремі люди, які хочуть нажитися на довірливих туристах.

Оскільки в Таїланді популярні вечірні та нічні розваги, найчастіше приїжджих дурять у розважальних закладах країни. Про те, як не потрапити на хитрощі — у матеріалі “ДІП”.

Безкоштовні вечірні шоу

На популярних клубних вулицях завжди стоять зазивали, які пропонують туристам різноманітні послуги. Ви можете брати у них флаєри та аналізувати пропозиції, але не варто нікуди разом із ними ходити, особливо безкоштовно. Часто вони підходять до туристів, беруть їх за руку та пропонують безкоштовно подивитися вечірнє шоу. Однак коли ви прийдете, можливо два варіанти подій: вам скажуть замовляти алкоголь у барі за завищеними цінами, або не випустять вас і все одно змусять платити.

Так промоутери заробляють на наївних туристах, які приїхали до Таїланду за екзотикою та розвагами. Якщо ви хочете піти на таке шоу, краще придбати квиток заздалегідь у гіда або вдень у спеціальних касах.

Розбита склянка

Це — поширений прийом у барах. Ви можете спокійно сидіти та випивати у барі, і до вас підійде місцева дівчина, яка нібито хоче познайомитись. Ви можете довго розмовляти, купувати їй напої та натякати на продовження. Однак насправді вона плануватиме обдурити вас.

В один момент мимо вас проходитиме людина, яка виб’є склянку у вас з рук, або її впустить дівчина і попросить вас, щоб ви взяли провину на себе і заплатили за неї. Проте бармен відповість, що уламок потрапив йому в ногу і проситиме гроші за відшкодування збитків, інакше він викличе до поліції. Туристи кажуть, що вимагають три тисячі бат (близько п’яти тисяч рублів), але можна домовитись і на менше. Або наполягати на виклику поліції та перегляд камер відеоспостереження.

Безкоштовний коктейль

У розважальні заклади відвідувачів приваблюють за допомогою “welcome drink” (коктейль, що зустрічає). Туристи, бачачи безкоштовну пропозицію, йдуть до бару чи клубу, щоб випити алкоголь. Однак, як правило, у цьому коктейлі не найякісніше спиртне, від якого ви захочете випити ще більше, а ранком почуватиметеся дуже погано. Не варто ходити ваучерами за безкоштовними коктейлями перед вечіркою, набагато вигідніше і корисніше відмовитися від алкоголю.