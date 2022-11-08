Як глобальний спад в економіці вплине на мандрівки, розповіли експерти.

Інфляція б’є по гаманцях всюди, деякі з провідних світових економічних організацій заявили, що економіка слабшає. Якими будуть наслідки для готельної індустрії, авіакомпаній, туроператорів та напрямків, розповідає Dip.org.ua з посиланням на Travelpulse.com.

Conference Board, глобальний некомерційний аналітичний центр, нещодавно прогнозував, що США та Європа, зокрема, можуть зіткнутися зі спадом та уповільненням зростання в найближчому майбутньому, а в Китаї спостерігатиметься “слабше зростання у 2023 році”. У багатьох виникає питання, як це може вплинути на індустрію туризму, яка почала повертатися до життя.

Бажання подорожувати зберігається

Експерти кажуть, що після багатьох років закритих кордонів туристи у всьому світі не бажають відмовлятися від можливості подорожувати зараз, навіть в умовах економічної невизначеності.

За даними дослідження за листопад 2022 року, 92 відсотки опитаних планують поїздки на наступні шість місяців, що є показником найвищого рівня поїздок із початку пандемії.

Більш доступні напрямки, короткі поїздки та міжсезоння

Недавнє опитування, проведене страховою компанією Seven Corners Travel Insurance, показало, що більшість мандрівників (57 відсотків) вважають за краще змінити свої плани на відпустку, не скасовуючи їх. Найбільш поширеними змінами в планах були проживання з сім’єю чи друзями, а не оренда або бронювання готелю (36 відсотків), вибір менш дорогого варіанта транспорту (31 відсоток), а також зміна термінів поїздки замість більш тривалої подорожі (25 відсотків).

Експерти також вважають, що тепер вибір напрямків буде бюджетнішим.

“Ми можемо побачити, як люди подорожують більше у міжсезоння, подорожують менше часу або здійснюють поїздки на короткі відстані замість довгих, але вони все одно відпочиватимуть. Люди шукатимуть напрямки з хорошим співвідношенням ціни та якості та місця, де їхня валюта буде сильнішою “, – продовжив представник Intrepid Travel, найбільшої у світі компанії з організації пригодницьких подорожей”.

Відмова від авіаперельотів через високу вартість

Через стрімке зростання вартості авіаквитків, а також скарг на послуги авіакомпаній більше споживачів захочуть вирушити в круїз або подорожувати машиною, якщо вони не можуть дозволити собі літати.

Нестандартний підхід до подорожей

Незважаючи на інфляційний тиск, ентузіазм у туристів залишається сильним. Учасники галузі уважно стежать за подіями у світовій економіці, і багато хто з них уже використовує кілька творчих тактик, щоб зберегти імпульс.

“Такі компанії, як ми, намагаються просувати ідею про те, що ви можете подорожувати не тільки в найпопулярніші місця та в самий піковий час. Замість того, щоб зосередитися на 10 популярних напрямках, ми зосередимося на 10 найкращих альтернативних напрямках”, – сказав він. експерт Торнтон.