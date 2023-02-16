Яхти та діаманти в молюсках: Які подорожі обирають багатії

Якщо ви фінансовий магнат, нафтовий барон або спадкоємець великого сімейного стану, то стандартний романтичний жест може не вразити вашу другу половину. Багатим людям потрібні ультрарозкішні знаки прихильності. На допомогу приходить дорога романтична відпустка.

Про що мова? Про відзначення свого кохання за непристойними цінами – від пропозицій за мільйон доларів до поїздок на річницю за шестизначну суму.

Формула часто проста: просто візьміть улюблену всіма подорож (поїздка до Риму, африканське сафарі або круїз на заході сонця) і додайте до нього сотні тисяч доларів, щоб отримати варіант, що підходить лише для одного відсотка елітних клієнтів (уявіть собі “особистий” Ватикан, приватний острів на Мадагаскарі або суперяхту для двох).

“Це поєднання доступу до недоступного та розкоші у її кращому прояві”, – каже Барнабас Каррега, співзасновник компанії, яка обслуговує мегабагатих клієнтів.

Серед яскравих прикладів Каррега згадує про закриття Версальського палацу для приватної вечері пари закоханих, які відзначають свою 10-ту річницю.

І це не межа недоступної розкоші за великі гроші. На честь Дня святого Валентина ми пропонуємо вам ознайомитися з тим, як найбагатші люди світу подорожують в ім’я кохання.

Жовтий діамант у раковині молюска біля берегів Мадагаскару

Одному з найбагатших клієнтів організували умови для пропозиції руки та серця в Африці. Дійство почалося з ультралюксового сафарі в Ботсвані, а потім пара вирушила приватним літаком на Мадагаскар (близько 100 тисяч доларів в обидва кінці).

Наступним етапом став вертоліт (3200 доларів в обидва кінці) на Міавану: приватний острів, де мешкають 100 видів лемурів, а оренда вілли становить 7 тисяч доларів за ніч на двох.

Тут для пари організували цікавий дайвінг, після якого вони повернулися на свою приватну яхту. Там клієнт попросив свою дівчину відкрити молюска, яку він “знайшов” під час плавання. Усередині виявилося кільце з жовтим діамантом Graff.

Дівчина сказала “так”, і пара підняла тост за цю подію, випивши вінтажного шампанського Ruinart, розлитого в рік народження майбутньої нареченої. Наразі вони розглядають можливість оренди всього готелю Miavana для весілля. Така послуга коштуватиме 100 тисяч доларів за ніч.

Вистава на замовлення, поставлена на приватному літаку

Коли ви можете дозволити собі купити все, що завгодно на планеті, приходить бажання отримати щось, чого немає на масовому ринку, — каже Маттео Атті, директор з маркетингу в компанії, що спеціалізується на приватних літаках. – Це прояв любові шляхом демонстрації того, скільки зусиль ви доклали для того, щоб зробити щось, а не просто купівля чогось для полиці.

Одним із прикладів прояву цього принципу став клієнт, який попросив написати п’єсу на замовлення для своєї дружини та поставити її на борту їхнього приватного літака. “Його дружина любить театр, і він сказав: “Я замовлю п’єсу”, – розповідає Атті. – Ми знайшли групу, яка може виступати в невеликих приміщеннях… І вони розробили та створили п’єсу спеціально для неї, яку побачили лише ВІП-клієнти.

Феєрверк вартістю 25 000 доларів на супер’яхті на день народження

За 30 років роботи в яхтовій індустрії Карл Спуф, чартерний брокер і колишній яхтовий капітан, найбільше виділяє одну пам’ятну романтичну подорож.

“Коли я кажу, що це було в глушині, я маю на увазі справді в глушині”, – згадує Спуф і додає, що він був тоді капітаном 178-футової супер’яхти.

Карл допоміг своєму клієнту влаштувати сюрприз на 50-річчя дружини під час їхньої подорожі навколо архіпелагу Лос-Рокес біля берегів Венесуели.

Команда таємно організувала вечерю на пляжі приватного острова, доставивши феєрверки та піротехніка на гідролітаку, а меблі, їжу та декорації перевезли на пляж на баржі вночі.

Вони влаштували сюрприз, який включав 25 хвилин феєрверку (близько 1000 доларів за хвилину). Крім цього, були витрати на оренду суперяхти (близько 280 тисяч доларів за тиждень), вечеря на пляжі (75 тисяч доларів) та інші витрати на 80 тисяч доларів.

Пропозиція у повітрі під час стрибка з парашутом над Еверестом

Навіщо вставати на одне коліно, якщо можна зробити пропозицію, стрибаючи з парашутом із висоти понад 5 тисяч футів над Еверестом? Компанія, що спеціалізується на розкішних подорожах Азією, приблизно за 80 тисяч доларів організувала таку пропозицію, за якою відбувся сніданок з шампанським на висоті 13 тисяч футів.

“Це найвища гора у світі, немає нічого дивовижного”, – сказала Кетрін Хілд, співзасновник і генеральний директор компанії.

Крім смертельного стрибка, американська пара — вже досвідчені парашутисти, ще три дні провела в походах Непалом і зупинилася в одному з найрозкішніших готелів Катманду.

Втеча в Серенгеті

Маючи необмежений бюджет та тиждень на планування, Хіллел Спіннер, консультант з розкішних подорожей, отримав завдання знайти “унікальне та романтичне” місце, де клієнт із надвисоким рівнем добробуту міг би зробити “втечу”. Вони зупинили свій вибір на Танзанії, орендувавши для пари та їх двох маленьких дітей кілька розкішних сафарі-будиночків One Nature Nyaruswiga у самому серці Серенгеті.

Вони найняли місцевого вождя масаї для проведення церемонії та 20 танцюристів. Дітей відправили додому, а молодята поїхали на тиждень до Санторіні, де зустріли одне одного. Спіннер каже, що пара була у захваті від поїздки, а загальна вартість перевищила шестизначну суму.

Полювання за трюфелями в Тоскані в пошуках заритої обручки

Співзасновник компанії з управління стилем життя з річним членським внеском від 100 тисяч доларів для надбагатих людей Еріка Джековіц звикла вгадувати бажання клієнтів. Нещодавно вона отримала карт-бланш на планування пропозиції для клієнта під час його майбутньої подорожі до Італії.

Вона замовила парі триденну поїздку до Флоренції вартістю близько 50 тисяч доларів із проживанням у номері люкс у готелі Four Seasons Hotel Firenze. Джековіц працювала з командою стилістів, щоб спланувати вбрання, яке б відповідало кожному моменту маршруту.

Кульмінацією поїздки став політ вертольотом у Валь-д’Орча на півдні Тоскани, у приватний маєток містечка Сан-Джованні, куди пара вирушила на полювання за трюфелями. Одноденна поїздка була складною, адже дозвіл на посадку в долині – об’єкт спадщини ЮНЕСКО був “обурливо дорогим”.

Джековіц домовилася, щоб кільце було закопане і виявлено собакою, що полює за трюфелями. Клієнт погодився.

Експедиція до Антарктиди на 10-річний ювілей (і пропозиція)

Щоб здійснити мрію подруги свого клієнта, куратор подорожей Рейчел Мендізабал організувала поїздку до Південної Америки та Антарктиди. Пригода, вартість якої варіюється від 250 до 300 тисяч доларів США, почалася в пустелі Атакама на півночі Чилі, де пара здійснювала піші та велосипедні прогулянки, дегустувала вино та спостерігала за зірками із консультаціями відомого астронома.

Рандеву продовжилося перельотом на острів Кінг-Джордж в Антарктиді, де закохані піднялися на борт розкішної експедиційної яхти, оснащеної власним вертольотом та підводним човном. Разом з альпіністом та письменником Едвардом Вебстером мандрівники здійснили екскурсію, а задокументував її полярний фотограф Пол Ніклен із приватною знімальною групою.

На 10-річну річницю весілля подружжя вирушило гелікоптером до колонії імператорських пінгвінів на острові Сноу-Хілл, а потім до трубчастого айсберга, де клієнт зробив пропозицію. Вона сказала “так”, і вони підняли тост із пляшкою вінтажного шампанського того року, коли вони вперше зустрілися.

Лувр для пропозиції руки та серця

Після багаторічних натяків дівчини, що Париж — її улюблене місто, клієнт звернувся до Адрижани Бейсік, щоб вона допомогла йому спланувати поїздку для пропозиції. Оскільки дівчина була художницею, Бейсік орендувала Лувр, а для забезпечення безпеки музею потрібна “пожертва” у розмірі не менше 30 тисяч євро.

Після паризької частини подорожі пара приватним літаком вирушила на Французьку Рів’єру, щоб зупинитися в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на віллі Eleana. Вартість – близько 14 тисяч доларів за ніч. Поїздка завершилася круїзом Лазурним берегом на борту 130-футової розкішної яхти Lionshare.

Подорож на “Білому лотосі” за мільйон доларів на подвійну річницю весілля

Для пари, що відзначає річницю весілля, організували тритижневу подорож Сардинією, Грецією та Сицилією на 180-футовій мегаяхті. Вартість екскурсії становила близько одного мільйона доларів.

У цю суму увійшла оренда давньогрецького театру Таорміни на Сицилії: для пари провели приватну вечерю та оперну виставу. Другого дня вони навчалися пекти хліб у сім’ї, яка займається бізнесом понад 100 років.

“Це все тому, що ми хочемо досягти позитивного результату, — цитує видання організатора ультрадорогих свят. – Ми не хочемо, щоб хтось пішов і сказав: “О, я витратив купу грошей на всі ці розкішні послуги, але чи справді це збагатило мене?”