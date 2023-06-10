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Туризм

Wizz Air змінює правила реєстрації для пасажирів: якщо прогавити доведеться сплатити 40 євро

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Лоукостер Wizz Air відновив продаж квитків до Москви

Лоукостер Wizz Air з 12 червня скорочує час проходження безкоштовної онлайн-реєстрації.

Як повідомляє Avianews, тепер зареєструватися на рейс і отримати посадковий талон можна буде в період від 24 до 3 години до вильоту за розкладом. Наразі цей термін становить від 48 до 3 годин до вильоту.

Нові правила торкнуться пасажирів, які купили квитки за найдешевшими тарифами та не сплатили збір за вибір місця в літаку. Такі пасажири зможуть безкоштовно зареєструватися на рейс онлайн в період від 24 до 3 годин до вильоту. Якщо цього не зробити, за реєстрацію та отримання посадкового талону в аеропорту доведеться сплатити збір у розмірі 40 євро.

Пасажир, який сплатив вибір місця або купив тариф з цією послугою, зможе зареєструватися на рейс від 30 днів до 3 годин до часу вильоту.

Нововведення Wizz Air

21 квітня 2023 року повідомлялося про те, що Wizz Air вводить “підписку” на авіаквитки. Послуга дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.

Сервіс поширюється на всі міжнародні маршрути Wizz Air із Польщі та всі внутрішні маршрути в Італії.

Підписка на авіаквитки доступна з 5 травня 2023 року в тестовому режимі.

Щоб оформити MultiPass, необхідно буде зареєструватись на спеціальному сайті авіакомпанії. У процесі реєстрації необхідно вказати, які рейси входитимуть у передплату – внутрішні по Італії чи міжнародні з Польщі.

2 червня 2023 року Wizz Air оприлюднив ціну підписки на авіаквитки Wizz Multipass, яка дає можливість протягом півроку літати один раз на місяць за фіксованою ціною.

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