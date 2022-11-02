Всім залишатись на своїх місцях: туристам повідомили, чому не дозволяється переходити на порожній ряд у літаках

Пасажирам категорично заборонено самостійно пересідати в інший ряд в літаку, навіть якщо в задній частині авіалайнера є порожні ряди. Причина – льотний персонал та безпека, пояснили бортпровідники в одній із гілок форуму Reddit.

Часто авіакомпанії залишають незайнятим ряд у задній частині літака. Це пов’язано з тим простим фактом, що стюардесам потрібно десь сидіти, коли вони мають перерву. У великих літаках є ліжка та місця для відпочинку бортпровідників, але на невеликих повітряних суднах немає. Натомість їхній найкращий вибір для невеликого відпочинку – зайняти місце в салоні, серед пасажирів, з «відкидними сидіннями», на яких вони сидять при зльоті та посадці, хоча це не найзручніші місця для розслаблення.

Однак це не заважає пасажирам постійно питати, чи можуть вони сісти на вільні місця, і багато хто шукає можливості витягнути ноги. Так, у гілці на форумі Reddit бортпровідників запитали, як вони справляються з пасажирами, які постійно ставлять те саме питання: «Чи можу я пересісти на порожній задній ряд?».

За словами одного експерта, зазвичай мандрівники добре розуміють пояснення, чому їм заборонено це робити. «Я просто говорю їм, що вони можуть пересуватися куди завгодно, крім останнього ряду, оскільки саме там екіпаж відпочиває під час своєї перерви та їсть. Як тільки я говорю їм це, вони зазвичай розуміють, що розуміють», – написав він.

Проте інші стюардеси видавали пасажирам креативніші відповіді, щоб туристи не ставили зайвих питань у майбутньому. Наприклад, такий: «У мене була колега, яка відповідала своїм пасажирам, які хотіли пересісти, що їхні захисні маски в цьому ряду не марні».

Є й інші причини, через які пасажирам заборонено пересідати в інші крісла – це може вплинути на безпеку літака. Так, капітан-пілот Магнар Нордал пояснив заборону на форумі Quora так: «Якщо системи налаштовані неправильно, літак може розбитися під час зльоту. Чотири пасажири сіли вперед зі своїх місць перед злетом. Мій перший офіцер літав, і у нього виникли проблеми під час повороту літака: судно було дуже важким. Це була критична ситуація, тому що злітно-посадкова смуга була дуже короткою, і ми б не змогли зупинитися».