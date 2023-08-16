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ВООЗ готує світ до можливої нової пандемії та широкомасштабної вакцинації: тривожний сигнал для туризму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ВООЗ готує світ до можливої нової пандемії та широкомасштабної вакцинації: тривожний сигнал для туризму

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) висловили попередження про можливість майбутньої “масової вакцинації”. Це застереження викликало занепокоєння у сфері туризму, особливо щодо популярних курортів на теплих морях. Причиною такої тривоги стала можливість поширення “хвороб, які передаються комарами”, які, як з’ясовується, можуть переноситися в нові регіони через зміни клімату. Це збільшує ризик нової пандемії.

Представник ВООЗ зазначив: “Для боротьби з хворобами, що передаються комарами, може знадобитися широкомасштабна вакцинація, оскільки інфіковані комахи можуть мігрувати до нових країн через кліматичні зміни.” Особливо це стосується захворювань, таких як лихоманка денге, чикунгунья та вірус Зіка, які передаються комарами Aedes albopictus, що походять із Південно-Східної Азії.

ООН також попереджає, що кліматичні зміни “наражають на небезпеку” європейські країни, які можуть зіткнутися з “рекордною кількістю інфекцій”, що переносяться комахами. Захворювання, характерні для тропіків, почали поширюватися в Середземномор’ї, і в окремих регіонах Іспанії вже було оголошено початок боротьби з комарами.

Директор Європейського центру з профілактики та контролю хвороб, Андреа Аммон, наголосила: “Якщо така тенденція збережеться, збільшиться кількість випадків зараження та, можливо, смертей від хвороб, таких як лихоманка денге чи лихоманка Західного Нілу.” Таким чином, загроза “масової вакцинації” знову впливає на сферу туризму.

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