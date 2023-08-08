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Туризм

Вони як мурахи: туристів з однієї країни назвали комахами за їхню загарбницьку поведінку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Вони як мурахи: туристів з однієї країни назвали комахами за їхню загарбницьку поведінку

«Вони як мурахи!» – обурилася британська туристка своїми співвітчизниками, котрі влаштували чергову «загарбницьку війну» за лежаки на курорті Бенідорм. Як поскаржилася туристка на сторінках Daily Mail, на курорті триває “жахлива” боротьба за лежаки – і пообіцяла, що більше ніколи не повернеться відпочивати до Іспанії.

Як поскаржилася туристка, вона заплатила 2000 фунтів стерлінгів за турпакет Jet2 у Magic Aqua Rock Gardens у Бенідормі, тільки для того, щоб її відпочинок псували шалені туристи. «Вони схожі на мурашник, який мчить за їжею. Божевільні туристи насамперед біжать до шезлонгів, щоб переконатися, що вони посіли найкраще місце. Ми бачили, як дехто мчав по слизькій підлозі, інші кидали рушники через басейн, щоб тільки зайняти місце», – поскаржилася вона.

Як розповіла туристка, безумство посилилося цього року. Першого дня, коли туристи приїхали, вони так і не змогли знайти незайнятого лежака, і їй з чоловіком і дочкою довелося сісти під гіркою аквапарку «щоб отримати трохи тіні». “Я мало не розплакалася, це було жахливо”, – заявила вона.

Але жах тривав і далі — туристи натовпом збиралися біля басейну задовго до його відкриття о 10 ранку, і щойно відчинялися ворота, панував хаос. Деякі туристи намагалися проникнути до басейну через інші входи.

Найголовніше — що за словами туристки, цей готель уже розпочав боротьбу з туристами, які борються за місце під сонцем. І за правилами, персонал має право звільняти лежаки, на які ніхто не приходить протягом півгодини. “Але ми бачили, як лежак залишався зайнятим кілька годин – і нікого це не турбувало”, – додала вона.

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