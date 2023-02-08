Влада Таїланду наїхала на росіян: тепер їх вистежуватимуть і здаватимуть поліції

«Вони крадуть у нас робочі місця!» – із таким звинуваченням на росіян, насамперед на т.з. релокантів, звернулися до місцевої влади підприємці Пхукета. Проблему має бути офіційно донесено до уряду — і далі до справи підключаться правоохоронні органи, що дозволить місцевим вистежувати нелегалів та здавати їх поліції. Таку інформацію представили в Phuket Information Centre, який і підняв на сполох першим, звинувативши в нелегальній роботі насамперед російських “релокантів”, тобто росіян, які втекли до Таїланду від мобілізації.

Фахівці центру офіційно заявили: російські «довготривалі» туристи займаються на Пхукеті бізнесом, і найчастіше нелегальним. Тайців закликали повідомляти факти про нелегальну роботу росіян — і звернення отримало шквал коментарів. Насамперед російські нелегали працюють у сфері бізнесу оренди автомобілів — водії, послуги прокату, послуги трансферу в аеропорт та з нього. «Я бачив, як росіяни працювали водіями на екскурсії Пхукетом. Вони також запропонували послугу доставки в аеропорт та прокат автомобілів», «Я бачив багато російських таксистів, які підвозили клієнтів з мого ресторану», – такі типові скарги пишуть тайці. Також вони виявили російських «співаків та музикантів» у барах. Але є й ті, хто «проникає» в бізнес більш серйозно, наприклад, у будівельний.

Втім, обурення викликають усі. «У них є дозвіл на роботу? Вони крадуть робочі місця у тайців! – Вигукує обурена громадськість. І зважаючи на все, її заклики без відповіді не залишаться. «Ми разом із туристичною поліцією Пхукету вирішимо цю проблему», – запевнили фахівці центру. Вони також заявили, що у найближчих планах повідомити про проблему до Центру скарг уряду при канцелярії прем’єр-міністра.

Кумедна подробиця: раніше приблизно такі ж неприємності завдавала тайцям широко відома «китайська мафія», з якою на острові боролися у доковідні роки. Зокрема, йдеться про конфлікт через китайські ресторани та готелі на вулиці Яоварат, які належали громадянам Китаю і, відповідно, нічого не приносили Таїланду та Пхукету. І треба сказати, з ними більш-менш успішно боролися: підприємців затримували, допитували про дозволи та права на ведення бізнесу. У результаті це призвело навіть до арешту деяких власників та працівників китайських ресторанів. Тож куди менш організованим російським “релокантам” загрожують недобрі часи.