Влада Пхукета вдалася до шаманів, поліції та військових, щоб знайти зниклу російську туристку

Не лише поліцію, МНС та військових, а й «вищі сили» через шаманів залучили на півночі Пхукету до пошуків зниклої російської туристки Олени Радченко. Зниклу відпочиваю востаннє бачили на пляжі Най Тон вранці четверга, відтоді ведуться пошуки, настільки безуспішні, що місцева влада навіть провела «ритуал на удачу».

Принаймні, про це пише «The Phuket News» – згідно з заявою видання, Трін Паньяваї президент адміністративної організації Соку Тамбон, серед інших перерахованих заходів щодо пошуку туристки згадав і проведений ним «ритуал на удачу», який поки не приніс результату.

Туристку, згідно з наявними даними, востаннє бачили на пляжі у четвер. Коли рятувальники закликали туристів вийти з води у зв’язку з наближенням шторму, туристка, за їхніми словами, вийшла з води разом із рештою, але «пішла в інший бік», при цьому «була дуже задумлива». Після цього її не бачили. У пошуках туристки задіяно сухопутну поліцію, а також човни та водні мотоцикли приватних операторів, підтримку надає також військовий вертоліт.

Одна з версій, що відпрацьовуються, викрадення. Про його можливість повідомив «неназваний друг» туристки. Він також додав, що у своїй країні зникла туристка була «топ-менеджером», тому можливо сліди криміналу тягнуться до Росії. Інша версія – нещасний випадок на воді.