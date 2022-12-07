Відео з необережним розвантаженням багажу викликало негативний резонанс в Мережі

Недбале поводження вантажників з багажем потрапило на камеру і викликало обурення у користувачів Мережі. Відео опублікувало видання Daily Star, повідомляє Dip.org.ua.

На кадрах відео можна побачити, як троє співробітників наземних служб аеропорту Мельбурна під час розвантаження беруть валізи пасажирів авіалінії Qantas і, підкидаючи їх високо у повітря, зі сміхом жбурляють на конвеєрну стрічку. Внаслідок цього частина сумок падає на землю.



Відео розлютило користувачів Мережі. Вони не стримували емоцій у коментарях: “Люди так багато платять за свої польоти і вірять, що їхнє майно не буде навмисно пошкоджено”, “Тепер я розумію, чому валізи можуть зіпсуватися”, “Вантажників мали звільнити на місці”.

Представники авіакомпанії Qantas заявили, що стосовно співробітників розпочалося розслідування.

“Поведінка на цьому відео неприйнятна, і наш контрактний оператор наземного обслуговування проводить термінове розслідування. Неприпустимі дії кількох людей не залишаться поза увагою і не дозволять заплямувати якісну роботу всієї нашої команди”, – заявили у прес-службі авіакомпанії.

Пізніше стало відомо, що всіх трьох вантажників було звільнено.