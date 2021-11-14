Від кімнати медитації до моргу: туристам розповіли про секретні кімнати у різних аеропортах

В аеропортах по всьому світу є секретні кімнати: одні дивовижні, інші такі, що більшість туристів навіть відмовляться їх відвідувати. Про незвичайні та таємні кімнати в TikTok-акаунті розповіла стюардеса, яка побачила десятки різних аеропортів світу.

Кімната для медитації в Схіпхолі, Нідерланди

Польоти можуть бути дуже напруженими, ось чому голландці створили тихе та відокремлене місце для медитації в аеропорту Схіпхол в Амстердамі.

Спальні кімнати у Маккаррані, Лас-Вегас

Спальні кімнати в аеропорту Лас-Вегаса компактні, тихі, оснащені двоспальними ліжками. Кімнатами для сну управляє компанія ZERO Level Fitness and Wellness, яка у цьому ж аеропорту започаткувала фітнес-зал. Оренда спальної кімнати коштує від $30 (близько 2’200 руб) за 2 години перебування.

Sleepboxes в Шереметьєво, Москва

Капсульний готель призначений для тих авіатуристів, які мають довго чекати рейсу або просто хочеться ненадовго усамітнитися і подрімати. Доступні спальні місця для одного-трьох осіб і можуть бути орендовані як на півгодини, так і на тривалий термін.

Сенсорна кімната в Шенноні, Ірландія

Спеціально побудована сенсорна кімната в аеропорту Шеннон є доступною для особливих туристів – тих, хто є учасником програми спеціальної допомоги. Серед них – пасажири з аутизмом, люди з обмеженими можливостями, люди похилого віку.

Кімната психологічного розвантаження із сенсорним обладнанням розслаблює та розвантажує туристів. Благотворний вплив виявляється за рахунок особливої ​​атмосфери, впливу приглушених кольорів із яскравими акцентами, запахів, звуків, дотиків до поверхонь із різною фактурою. Приміщення працює 24 години на добу.

Зал для занять йогою в О’Харі, Чикаго

У його дзеркальному дзен-анклаві розміщено монітор, який траніслює відео з позами йоги на петлі та ще один з інформацією про рейс. Кімната призначена для тих, кому потрібно відпочити перед довгим перельотом.

Собачий парк у Хартсфілд-Джексоні, Атланта

Більшість аеропортів США мають так звані «зони допомоги тваринам», але в Атланті організатори пішли ще далі і зробили цілий парк для собак на відкритому повітрі, де вихованці можуть вдосталь погуляти і повалятися. Це місце призначене не лише для тварин, а й для їх власників.

Тюремні камери у Міжнародному аеропорту Піттсбурга

У Піттсбурзі прямо в аеропорту є камери для утримання буйних та п’яних туристів. Також туди можуть помістити нелегалів. Їх можуть утримувати там доти, доки не перевезуть в інше місце. Кімната нагадує справжню тюремну камеру: усередині невеликого простору розташовані металева лава/ліжко, пригвинчена до стіни, туалет, умивальник, дзеркало з нержавіючої сталі та грати на двері.

Така ж кімната є і в Лос-Анджелесі, де в середньому відбувається 15 арештів на день – в основному за п’яний вигляд у громадському місці та злочинців, які намагаються викрасти взяті напрокат автомобілі.

Морг у Схіпхолі, Амстердам

Сумна реальність полягає в тому, що люди помирають навіть під час перельоту – якщо турист раптом почує на борту іноземної компанії з вуст стюардеси кодову фразу Джим Вілсон, то це означає, що на борту літака знаходиться труна. Персонал низки авіакомпаній використовує ці ім’я та прізвище як зашифроване послання. Також вони можуть використовувати термін HR (що скорочено – людські останки). Для трупів, що подорожують амстердамським аеропортом Схіпхол, є морг, який приймає близько 2.000 тіл на рік.