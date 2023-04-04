Величезний штраф чи в’язниця: у Таїланді розпочалася боротьба проти шкідливих звичок туристів на пляжах

Черговий спосіб заробити на туристах під виглядом боротьби проти шкідливих звичок запустили на пляжах популярного тайського курорту Хуахін. Кампанія «Пляж без диму», ініційована Департаментом морських та прибережних ресурсів 3 регіону (DMCR3), згідно з заявою тайської преси, має «привернути увагу до небезпек куріння на пляжі як з погляду здоров’я населення, так і з погляду на навколишнє середовище». Привертати увагу туристів будуть відчутно – їм загрожує величезний штраф або навіть в’язниця… Щоправда, схоже, що туристи мають лазівки.

Офіційне попередження стверджує, що будь-хто, кого спіймають на пляжі за курінням, може бути оштрафований на суму до 100 000 бат або його ув’язнять до одного року. Як повідомляється, «офіційні особи» вже пройшлися пляжами з попереджувальними табличками тайською та англійською мовами. Поки що обійшлося попередженням — туристам лише вказали на місця для куріння, які спеціально створені на пляжі, а також нагадали про заборону куріння та поінформували про правила куріння на пляжі.

Тайська влада розраховує на те, що виховні заходи вплинуть. Іноземні джерела, коментуючи це рішення, додають, що найімовірніше це буде годівниця для шахраїв, у тому числі й у погонах. Але найцікавіше, що така вимога та покарання за її ігорування… незаконні. Турист повинен пам’ятати, що виписати йому штраф можуть лише поліцейські та на основі чинних законів; тим більше посадити у в’язницю. Вони нагадують, що заборона на паління в Бангкоку 20 років тому в першу чергу призвела до того, що в багатьох розплодилися шахраї, які пропонували туристам, що курять, «пройти у відділення або вирішити питання на місці». У результаті настирливих «агентів» стали відверто «надсилати», а кількість скарг на шахрайство багаторазово зросла.

Таким чином, туристів попереджають бути пильними — «ділові люди», які вирішать нажитися на туристах, безперечно, будуть. Однак необхідно пам’ятати, що штрафи має право стягувати лише поліція. До того ж, довести факт куріння на пляжі дуже важко.