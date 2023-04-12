Вчені розповіли чому томатний сік найпопулярніший напій у літаку

Авіакомпанія Lufthansa інформує, що її пасажири випивають понад 1,5 мільйона літрів томатного соку на рік. Вчені інституту будівельної фізики імені Фраунгофера спробували розібратися у феномен популярності напою.

Відповідно до їх досліджень, є об’єктивні причини, які роблять томатний сік затребуваним.

По-перше, знижений тиск і шум літака впливають на наші смакові відчуття. Організм відчуває стрес, реакції проходять повільніше, а недолік кисню знижує чутливість смакових рецепторів. Тому улюблена їжа в небі може здаватися прісною.

Людям хочеться більше спецій та солі, яких у томатному соку хоч відбавляй. У ньому також міститься так званий підсилювач смаку умами, непідвладний зміні тиску. На землі напій може здаватися надто насиченим та кислим, а на борту – оптимальний варіант”, – розповідають вчені.

Зазначається, що перебування у сухій та герметичній кабіні призводить до зневоднення.

“Томатний сік стає смачнішим в умовах низького тиску”, – виявило дослідження.

Крім того, згідно з експертами, через пересушене повітря в літаку хочеться пити сильніше, ніж на землі.

“Це схоже на застуду. Слизова носа набухає, сприйняття запаху та смаку погіршується”, – цитують у дослідженні співробітника інституту Флоріана Майєра.

Вчені вважають, що завдяки клітковині та набору мінералів густий томатний сік втамовує не тільки спрагу, а й голод.

“Він допомагає поповнити дефіцит електролітів і містить вітамін С, який зміцнює імунну систему. Якщо відчуваєте, що ніс, горло чи навіть шкіра пересихають, зверніть увагу на томатний сік”, – йдеться у документі.