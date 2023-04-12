Всі розділи
ГоловнаНаукаВчені пояснили чому томатний сік найпопулярніший напій у літаку
НаукаТуризм

Вчені пояснили чому томатний сік найпопулярніший напій у літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вчені пояснили чому томатний сік найпопулярніший напій у літаку

Авіакомпанія Lufthansa інформує, що її пасажири випивають понад 1,5 мільйона літрів томатного соку на рік. Вчені інституту будівельної фізики імені Фраунгофера спробували розібратися у феномен популярності напою.

Відповідно до їх досліджень, є об’єктивні причини, які роблять томатний сік затребуваним.

По-перше, знижений тиск і шум літака впливають на наші смакові відчуття. Організм відчуває стрес, реакції проходять повільніше, а недолік кисню знижує чутливість смакових рецепторів. Тому улюблена їжа в небі може здаватися прісною.

Людям хочеться більше спецій та солі, яких у томатному соку хоч відбавляй. У ньому також міститься так званий підсилювач смаку умами, непідвладний зміні тиску. На землі напій може здаватися надто насиченим та кислим, а на борту – оптимальний варіант”, – розповідають вчені.

Зазначається, що перебування у сухій та герметичній кабіні призводить до зневоднення.

“Томатний сік стає смачнішим в умовах низького тиску”, – виявило дослідження.

Крім того, згідно з експертами, через пересушене повітря в літаку хочеться пити сильніше, ніж на землі.

“Це схоже на застуду. Слизова носа набухає, сприйняття запаху та смаку погіршується”, – цитують у дослідженні співробітника інституту Флоріана Майєра.

Вчені вважають, що завдяки клітковині та набору мінералів густий томатний сік втамовує не тільки спрагу, а й голод.

“Він допомагає поповнити дефіцит електролітів і містить вітамін С, який зміцнює імунну систему. Якщо відчуваєте, що ніс, горло чи навіть шкіра пересихають, зверніть увагу на томатний сік”, – йдеться у документі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Єдине європейське небо: авіакомпанії хочуть спростити сполучення між європейськими країнами

ЄС
Єдине європейське небо з однаковими для всіх країн правилами...

Черговий авіаскандал шокував туристів Lufthansa: їжа та речі розлетілися салоном літака, а екіпаж наказав стерти всі фото з телефонів

Німеччина
Черговий авіаскандал потряс туристів: під час міжнародного перельоту екіпаж...

Хаос і крики жаху: У літак із дружиною Метью Макконахі вдарила блискавка

Німеччина
Модель, підприємець та дружина Метью Макконахі Каміла Альвес була...

Бите скло та крики: пасажири літака Lufthansa, в який вдарила блискавка, потрапили до лікарні, багато хто стікав кров’ю

Німеччина
Щонайменше семеро людей потрапили до лікарні після екстреної посадки...

Пасажири Lufthansa отримали травми через сильну турбулентність

Німеччина
Як повідомляє телеканал NBC, літак німецької авіакомпанії Lufthansa, що...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму