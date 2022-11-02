В Україні підняли вартість виготовлення закордонних паспортів – Скільки сьогодні коштує документ

Уряд України підняв вартість термінового виготовлення закордонних паспортів з 1 листопада 2022 року на 288 грн. Це зафіксовано в постанові уряду №1180 від 14 жовтня 2022 року.

Тепер виготовлення закордонного паспорта громадянина України у термін від 3 до 7 робочих днів коштує 1373 грн. Ціна змінилась через підняття вартості адміністративної послуги на термінове оформлення паспорта.

Також уряд підняв ціну послуги на нетермінове оформлення закордонного паспорта громадянина України. Утім, під час дії воєнного стану буде застосовуватися стара вартість.

Отримати закордонний паспорт у термін до 20 робочих днів можна буде за 733 грн. Нова ціна закордонного паспорта при нетерміновому оформленні 877 грн почне діяти через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Останній раз влада підвищувала вартість виготовлення закордонного паспорта 1 січня 2022 року. Тоді вона незначно змінилась через підвищення вартості бланків для паспортів.

Вартість видачі закордонного паспорта громадянина України з 1 листопада 2022 року:

Термінова видача за 3-7 робочих днів: 1373 грн (послуга 992 грн + бланк 381 грн).

Нетермінова видача, очікування до 20 робочих днів: 733 грн (послуга 352 грн + бланк 381 грн).

Вартість видачі закордонного паспорта громадянина України через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану: