В Камеруні бегемот напав на туристів, п’ятеро людей загинули

Жахлива НП з туристами сталася в Камеруні — п’ятеро людей загинули страшною смертю внаслідок нападу бегемота на мандрівників на річці Логоні на Півночі країни. Про це повідомила місцева влада та представники Камерунського товариства охорони дикої природи.

Подробиці такі: туристи пливли на каное річкою, коли гіпопотам перекинув каное. Двоє пасажирів було врятовано та направлено до місцевої лікарні. Потім пошуково-рятувальна місія виявила п’ять трупів – заявив Фомбеле Матіас Тайем, префект відділення Логоні та Чарі.

Туристів, які вирушають на сафарі, представники Товариства охорони дикої природи Камеруну попередили окремо, що напади бегемотів поширені в цьому регіоні, особливо в сезон дощів, коли тварини агресивніші.

«Люди часто недооцінюють бегемотів, тому що вони виглядають такими товстими, і здається, що вони повільні та неповороткі. Але це не так: на короткі дистанції бегемот бігає швидше за людину, а у воді він ще більш небезпечний. Крім того, це дуже агресивні територіальні тварини. На жаль, коли люди розуміють, що бегемоти небезпечні, зазвичай буває надто пізно», — пояснюють місцеві експерти. Минулого року лише в одному районі озера Найваша бегемоти вбили шістьох людей, у тому числі тайванського туриста.