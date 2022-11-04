Всі розділи
ГоловнаТуризмВ Камеруні бегемот напав на туристів, п'ятеро людей загинули
Туризм

В Камеруні бегемот напав на туристів, п’ятеро людей загинули

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Кенії бегемот напав на туристів, п'ятеро людей загинули страшною смертю

Жахлива НП з туристами сталася в Камеруні — п’ятеро людей загинули страшною смертю внаслідок нападу бегемота на мандрівників на річці Логоні на Півночі країни. Про це повідомила місцева влада та представники Камерунського товариства охорони дикої природи.

Подробиці такі: туристи пливли на каное річкою, коли гіпопотам перекинув каное. Двоє пасажирів було врятовано та направлено до місцевої лікарні. Потім пошуково-рятувальна місія виявила п’ять трупів – заявив Фомбеле Матіас Тайем, префект відділення Логоні та Чарі.

Туристів, які вирушають на сафарі, представники Товариства охорони дикої природи Камеруну попередили окремо, що напади бегемотів поширені в цьому регіоні, особливо в сезон дощів, коли тварини агресивніші.

«Люди часто недооцінюють бегемотів, тому що вони виглядають такими товстими, і здається, що вони повільні та неповороткі. Але це не так: на короткі дистанції бегемот бігає швидше за людину, а у воді він ще більш небезпечний. Крім того, це дуже агресивні територіальні тварини. На жаль, коли люди розуміють, що бегемоти небезпечні, зазвичай буває надто пізно», — пояснюють місцеві експерти. Минулого року лише в одному районі озера Найваша бегемоти вбили шістьох людей, у тому числі тайванського туриста.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму