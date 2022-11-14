Всі розділи
ГоловнаCOVID Travel NewsВ Австралії причалив круїзний лайнер із 800 хворими на COVID-19
COVID Travel NewsАвстраліяТуризм

В Австралії причалив круїзний лайнер із 800 хворими на COVID-19

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Австралії причалив круїзний лайнер із 800 хворими на COVID-19

Як повідомляє телеканал ABC, в Австралії причалив круїзний лайнер компанії Carnival з 800 хворими на COVID-19 на борту.

Всього на борту лайнера Majestic Princess знаходяться 3000 пасажирів і 1000 персоналу.

Судно пришвартувалося в порту Сіднея 3 тис. пасажирів та 1 тис. членів екіпажу. МОЗ штату Новий Південний Уельс встановило на борту найвищий рівень небезпеки. Усіх, хто прибув перед висадкою, перевіряють за допомогою експрес-тестів на антигени.

Як заявили в круїзній компанії, виявляти перших заражених почали в середині 12-денного круїзу. Усі вони хворіли у легкій чи безсимптомній формі. Інфікованих ізолювали, всіх інших зобов’язали дотримуватися запобіжних заходів, у тому числі носити маски.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму