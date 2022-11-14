В Австралії причалив круїзний лайнер із 800 хворими на COVID-19

Як повідомляє телеканал ABC, в Австралії причалив круїзний лайнер компанії Carnival з 800 хворими на COVID-19 на борту.

Всього на борту лайнера Majestic Princess знаходяться 3000 пасажирів і 1000 персоналу.

Судно пришвартувалося в порту Сіднея 3 тис. пасажирів та 1 тис. членів екіпажу. МОЗ штату Новий Південний Уельс встановило на борту найвищий рівень небезпеки. Усіх, хто прибув перед висадкою, перевіряють за допомогою експрес-тестів на антигени.

Як заявили в круїзній компанії, виявляти перших заражених почали в середині 12-денного круїзу. Усі вони хворіли у легкій чи безсимптомній формі. Інфікованих ізолювали, всіх інших зобов’язали дотримуватися запобіжних заходів, у тому числі носити маски.