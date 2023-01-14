В Австралії чоловік помітив гігантську акулу і врятував відпочиваючих

В Австралії 36-річний Девід Альфоносо виявив на записі з камерою дрону шестиметрову акулу. Завдяки цьому чоловік врятував не лише свою сім’ю, а й сотні інших відпочиваючих, повідомляє The Sun.

Девід був захоплений зйомкою дикої природи з висоти пташиного польоту і раптово помітив акулячий плавець у воді. Він злякався, бо в цей час його дружина та дворічний син купалися на мілководді.

“Я не міг допустити, щоб у воді залишилися мої дружина і син або хтось ще”, – зізнався він.

Чоловік відразу зателефонував дружині, щоб попередити її про небезпеку. Вона, у свою чергу, повідомила про акулу іншим оточуючим та сповістила рятувальників. Ті оперативно висунулися на гідроциклі до місця, де було помічено хижака.

Пізніше вони підтвердили, що у воді знаходиться шестиметрова біла акула і викликали гелікоптер. У результаті вдалося вчасно закрити пляж, тож ніхто не постраждав.