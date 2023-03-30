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Туризм

В Африці величезний носоріг атакував туристів під час сафарі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Африці величезний носоріг атакував туристів під час сафарі

Відео з розгніваним носорогом викликало шок у соціальних мережах: величезна тварина атакувала туристів в Африці.

У ЗМІ пишуть, що несподівана зустріч відбулася під час сафарі у Південно-Африканському національному парку Великого Крюгера.

Агресивний звір кидається на машину, переходить на галоп і починає переслідувати переляканих туристів.

“Вчора в мене був божевільний досвід спілкування з темпераментним носорогом. Він гнався за нами на повній швидкості протягом 3-4 хвилин. Наш гід їхав так швидко, як міг, дуже брудними і нерівними дорогами.

Подібна поведінка для носорогів явно ненормальна, і наш гід сказав, що це була одна з п’яти найнебезпечніших зіткнень з тваринами в його житті. Абсолютно божевільний день на природі та зайве нагадування, що ми лише гості у будинках та на територіях цих тварин”, – поділилася своїм досвідом Анастасія Чепмен у Instagram.

Вірусний кліп викликав неоднозначну реакцію: один із користувачів визнав свою помилку щодо носорогів.

 

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Публикация от Latest Sightings – Kruger (@latestkruger)

“До перегляду ролика я думав, що зможу обігнати носорогів. Колись читав статистику, що носороги вбили більше людей, ніж леви. Але я також уявляв їх повільними, масивними та неквапливими. Як же я помилявся”, – написав коментатор.

“Потрібно просто дати їм спокій і не наближатися. Бідні створіння. Люди занадто нав’язливі. Ми завдали стільки болю та страждань цим неймовірним істотам”, – став на захист тварини інший користувач.

Раніше стало відомо, що слони розбушувалися в Індії, а турист побився з мавпами в Таїланді.

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