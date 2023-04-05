Всі розділи
ГоловнаТаїландУсюди жахливий сморід каналізації, і ніхто не купається: туристи на Пхукеті скаржаться...
ТаїландТуризм

Усюди жахливий сморід каналізації, і ніхто не купається: туристи на Пхукеті скаржаться на зіпсований відпочинок

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Усюди жахливий сморід каналізації, і ніхто не купається: туристи на Пхукеті в шоці через триваючу катастрофу триває

Тиждень тому офіційні особи, відповідальні за пляж Камала на Пхукеті, обіцяли вжити заходів щодо чорних стічних вод, які забруднили канал Пак Банг. Однак досі катастрофа триває: скрізь стоїть жахливий сморід, вода залишається блискуче чорною, і ніхто не купається. Про ситуацію розповіло видання Phuket News.

Вода на пляжі Камала на острові Пхукет так смердить, що ніхто не їсть у ресторанах біля берега і не заходить у воду. Місцеві скаржаться на головний біль, а туристи – зіпсований відпочинок. Чиновники роздають обіцянки, але нічого не роблять.

Один із місцевих жителів розповів, що проблеми Камали з чорними стічними водами в каналі посилилися після відкриття великого готелю в цьому районі, поряд із каналом Пак Банг. Представники готелю заперечують свою причетність до забруднення води. Офіційні особи також давно «просили» місцеві компанії забезпечити очищення стічних вод перед скиданням у канал, який проходить через ключові райони у популярному туристичному місті.

“Ще один фактор, який міг стати причиною проблеми, полягає в тому, що при благоустрої пляжу та місцевого парку після цунамі було змінено вихідний природний потік вод з пагорбів”, – пояснив місцевий житель. У результаті ситуація почала повторюватися щороку.

Минулого тижня – 28 березня – місцева влада заявляла, що має намір зробити канал глибшим, щоб чорні стічні води могли швидше текти через пляж у море. Для цього зону екологічної катастрофи проінспектували голова округу Кату Тітіват Бункідж та голова адміністрації Камала Джутой Думлак.

Оглянувши пляж, офіційні особи дійшли висновку, що мають справу з «червоним припливом» або цвітінням планктону. Незабаром було проведено прибирання червоних «водоростей», щоб повернути берегу колишню мальовничу подобу. Однак питання з чорними стічними водами в каналі Пак Банг, який проходить через Камалу і тече пляжем, залишилося невирішеним.

Глава округу Кату Тітіват визнав, що вода стала чорною через накопичення стічних вод, які скидаються у канал місцевими джерелами. До того ж зламалася машина для очищення води на каналі. Чиновник пообіцяв, що найближчим часом буде встановлено аератор для забезпечення киснем води у каналі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристи на Пхукеті більше не заходять у море: вода на пляжі стала чорною та смердючою

Таїланд
Вода на пляжі стала чорною та смердючою: туристи на...

У Таїланді туристам почали видавати червоні та жовті картки за порушення

Таїланд
На Пхукет запустили нову систему відстеження правопорушень іноземних туристів....

На Пхукеті туристам-порушникам видаватимуть червоні картки та депортуватимуть із країни

Таїланд
На Пхукеті запустили нову систему відстеження правопорушень іноземних туристів....

Поруч із курортним Пхукетом стався землетрус: влада оголосила підвищену готовність до подальших поштовхів

Таїланд
Влада головного курортного острова Пхукет у Таїланді перейшла у...

У Таїланді випущено попередження про смертельну небезпеку для туристів

Таїланд
Понад 30 купальників минулого тижня зіткнулися з отруйними медузами...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму