“Укрзалізниця” перевезла рекордну кількість пасажирів до ЄС у 2022 році

2022 року “Укрзалізниця” перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це рекордний показник за останні 10 років.

Як повідомляє прес-служба перевізника, багато українців були змушені через війну виїхати за кордон. Зокрема, поїздами було евакуйовано понад 600 тисяч людей до сусідніх країн.

“Тоді залізниця була найбільш безпечним транспортом, а тепер це найзручніший транспорт для подорожі між домом та місцем тимчасового проживання. Крім евакуації, минулого року перевезено 1,4 млн пасажирів до країн ЄС та назад. Це майже в 10 разів більше, ніж 2021 року”, – зазначив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишин.

Зазначається, що найпопулярнішим міжнародним поїздом залишається рейс Київ-Варшава. За день в онлайн-сервісах “Укрзалізниця” отримує понад 2 тис. запитів щодо купівлі квитків на цей поїзд, але його місткість обмежена 150 місцями на рейс.

“На цьому маршруті використовуються так звані міжнародні вагони РІЦ, парк яких обмежений. Зараз “Укрзалізниця” разом із польськими колегами опрацьовує питання курсування на маршруті звичайних українських вагонів, які дещо ширші. Тестовий проїзд відбувся успішно, тому очікується, що місць на цьому маршруті побільшає”, – додав Камишин.

Загалом у 2022 році у дальньому сполученні перевезено 16,9 млн пасажирів. Ще 4 млн пасажирів евакуйовано.

Новини Укрзалізниці

Як повідомлялося раніше, 6 січня “Укрзалізниця” отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які будуть встановлені на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.

13 січня “Укрзалізниця” відкрила програму лояльності для своїх пасажирів “Залізні друзі”, в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.

17 січня стало відомо, що протягом року усі потяги Інтерсіті+ перейдуть на інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала “Укрзалізниці” 450 терміналів Starlink. Наступного місяця буде доставлено ще одну партію.

Крім того, 26 січня стало відомо, що “Укрзалізниця” через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує на збитки у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.