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“Укрзалізниця” додала 10 вагонів та призначила додатковий поїзд із Запоріжжя до Києва

Приміські поїзди на Львівщині, у Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв'язку із знеструмленням контактної мережі.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

За підвищений попит у результаті російських ракетних атак по всій Україні “Укрзалізниця” призначила додатковий потяг із Запоріжжя до Києва та додала 10 вагонів, повідомляє прес-служба Telegram-каналі “УЗ”.

“Укрзалізниця” оперативно реагує на підвищений пасажирський попит із Запоріжжя та призначає додатковий поїзд 272 Запоріжжя – Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда №750 Запоріжжя – Київ – Івано-Франківськ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приміські потяги на Львівщині, у Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку із знеструмленням контактної мережі.

“Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежені до Самойлівки”, – додали в “УЗ”.

Ракетний обстріл Києва 10 жовтня 2022 року: що відомо

Як повідомляв DIP, сьогодні вранці, 10 жовтня, пролунали вибухи одразу у кількох областях у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших – ворог здійснює масовану атаку на Україну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є загиблі та поранені.

Пізніше глава держави повідомив, що основна мета сьогоднішніх атак – знищити енергосистему України.

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