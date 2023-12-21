Всі розділи
ГоловнаТуризмУкраїна потрапила до списку екстремально небезпечних країн світу
Туризм

Україна потрапила до списку екстремально небезпечних країн світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найнебезпечніші країни світу. Який рівень в України

Південний Судан, Лівія та Афганістан увійшли до списку найнебезпечніших країн для відвідування 2024 року, передає DailyMail.

Це випливає із щорічної інтерактивної карти, яка показує, де мандрівники з найбільшою ймовірністю зіткнуться з загрозами безпеці, ґрунтуючись на ризику політичного насильства, соціальних заворушень, насильницьких та дрібних злочинів, а цього року ще й на вплив зміни клімату.

Серед найбезпечніших місць для відвідування – Гренландія, Фінляндія, Норвегія, Ісландія та Люксембург, причому консалтингова компанія International SOS заявила, що загрози безпеці там “незначні”.

Україна потрапила до списку екстремально небезпечних країн світу
РИЗИК БЕЗПЕКИ: На цій карті країни розподілені за категоріями ризику безпеки: незначний відзначений зеленим, низький – жовтим, середній – помаранчевим, високий – червоним та екстремальний – темно-фіолетовим.
Україна потрапила до списку екстремально небезпечних країн світу
МЕДИЧНИЙ РИЗИК: На цій карті країни розподілені за категоріями медичного ризику: низький – зелений, середній – жовтий, змінний – світло-фіолетовий, високий – помаранчевий та дуже високий – червоний.
Україна потрапила до списку екстремально небезпечних країн світу
РИЗИК ЗМІНИ КЛІМАТУ: На цій карті країни розподілені за категоріями в залежності від ризику зміни клімату: дуже низький – світло-фіолетовий, низький – світло-рожевий, середній – червоний, високий – фіолетовий, дуже високий – темно-фіолетовий

Навпаки, такі країни, як Лівія, Південний Судан, Сирія, Україна та Ірак, належать до найбільш небезпечних для відвідування: у цих державах ризик безпеки оцінюється як “надзвичайний”.

International SOS підкреслює значення адаптації до зміни клімату та забезпечує підтримку організаціям, що оперують у регіонах із підвищеними ризиками.

Україна на карті вказана як країна із середнім рівнем ризику у категорії “Медицина”, середнім у категорії “Зміна клімату” та з екстремальним у категорії “Безпека”.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Складено рейтинг найбільш відвідуваних туристами міст світу у 2023 році

Велика Британія
Дослідницька компанія Euromonitor International опублікувала свій щорічний рейтинг найбільш...

Опубліковано рейтинг найкращих міст світу

Іспанія
Париж зберігає лідерство серед міст світу у рейтингу Euromonitor...

Визначено найнещаснішу країну Євросоюзу

Болгарія
Як повідомляє видання The Independent, Євростат провів дослідження та...

Названо найдоступніше місто Європи

ЄС
Головну нагороду Access City Award 2024 отримало місто Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна...

Складено список найдешевших країн для пенсіонерів

Греція
Ще одна бюджетна категорія туристів може сприяти зростанню відвідуваності...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму