Україна потрапила до списку екстремально небезпечних країн світу

Південний Судан, Лівія та Афганістан увійшли до списку найнебезпечніших країн для відвідування 2024 року, передає DailyMail.

Це випливає із щорічної інтерактивної карти, яка показує, де мандрівники з найбільшою ймовірністю зіткнуться з загрозами безпеці, ґрунтуючись на ризику політичного насильства, соціальних заворушень, насильницьких та дрібних злочинів, а цього року ще й на вплив зміни клімату.

Серед найбезпечніших місць для відвідування – Гренландія, Фінляндія, Норвегія, Ісландія та Люксембург, причому консалтингова компанія International SOS заявила, що загрози безпеці там “незначні”.

Навпаки, такі країни, як Лівія, Південний Судан, Сирія, Україна та Ірак, належать до найбільш небезпечних для відвідування: у цих державах ризик безпеки оцінюється як “надзвичайний”.

International SOS підкреслює значення адаптації до зміни клімату та забезпечує підтримку організаціям, що оперують у регіонах із підвищеними ризиками.

Україна на карті вказана як країна із середнім рівнем ризику у категорії “Медицина”, середнім у категорії “Зміна клімату” та з екстремальним у категорії “Безпека”.