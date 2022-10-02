Штормовий удар по Таїланду посіяв хаос: туристам наказано рятуватися

Удар по Таїланду посіяв хаос: туристам наказано рятуватися від шторму Нору, що обрушився на Таїланд у четвер, і який пробуде на території королівства кілька днів. Згідно із заявою тайських ЗМІ, цей шторм уже «посіяв хаос» у країні. Туристів закликають стежити за сповіщеннями та у разі потреби евакуюватися. Зливи та штормовий вітер «накрили» практично всю країну, але в зоні особливого ризику — жителі 11 провінцій та туристи, яких туди «занесло».

Йдеться про провінції Бангкок, Утайтхані, Супханбурі, Самутпракан, Патхумтхані, Сінгбурі, Лопбурі, Нонтхабурі, Аюттхая, Чайнат та Анг Тонг. Основна причина тривожного сповіщення — річка Чао Прайя, де рівень води може піднятися щонайменше на 70 см. Департамент із запобігання та пом’якшення наслідків стихійних лих та Королівський департамент іригації поширили відповідні попередження. На річці посилено скидання води на греблі Чай Нат, проте рівень води вже перевищив безпечні показники.

«До попереджень слід прислухатися, особливо тим, хто живе за межами набережних, у низовинних районах та робітникам вздовж берегів річок», – попереджають тайські ЗМІ, зокрема й туристів. Евакуйовано поки що 4 тис. осіб — правда в основному місцеві жителі не дуже відомої на туристичній карті північно-східної провінції Таїланду Убонратчатхані.

В уряді розраховують, що тайфун стихне вже до вечора суботи Однак поки що надзвичайна ситуація зберігається, створено спеціальний комітет з надзвичайної ситуації, завдання якого — уважно стежити за впливом Нору, оскільки зливи та повені очікуються майже у всіх районах країни.