У жодному разі: 6 неочевидних речей, які заборонені в аеропорту

У всіх аеропортах є набір правил, яких повинен дотримуватися кожен пасажир. Наприклад, вас не пустять до передпольотної зони без посадкового талону. Багаж потрібно здавати на стійці реєстрації, у салон літака брати рідини лише у 100-грамових флаконах. Однак цим список “не можна” тільки починається, передає Tnkst.

Жарти-примовки

Спроби розвеселити похмурих співробітників служби огляду можуть стати справжньою катастрофою. Тільки спробуйте забави заради згадати, що ви забули холодну зброю вдома. З добрими шансами вирушите на огляд із пристрастю, а то й поліцію викличуть. Службовці аеропорту діють за інструкцією, звідки їм знати, чи серйозно ви чи ні. Особливо суворо із цим у США, Канаді та деяких країнах Європи.

На нейтральні теми теж не варто жартувати. Краще взагалі утриматися від зайвих розмов, щоб уникнути непорозуміння.

Заборонено обмотувати ручну поклажу плівкою

Такий підозрілий багаж точно розкриють на огляді, навіть якщо не побачать усередині через прилади нічого особливого. Хто знає, раптом ви обернули рюкзак спеціальним хитрим матеріалом, що екранує промені сканера, і хочете протягнути на борт щось погане?

Ніколи не сперечайтесь зі співробітниками служби огляду

І тим більше не обурюйтесь у голос із приводу надлишкових правил безпеки. Для них це сигнал: неадекватний пасажир, терміново вжити заходів. А заходи бувають різні.

Не ігноруйте питання прикордонників

Навіть якщо їхні дії чи питання здаються безглуздими. Мовчатимете – застрягнете на контролі або зовсім його не пройдете. Вас визнають підозрілим і піддадуть додатковим перевіркам.

Демонструвати надмірну дружелюбність теж не потрібно – для прикордонника це виглядає дивно. Швидше за все, він проігнорує ваші посмішки, але може й запідозрити у спробі його заговорити. А далі – самі розумієте.

Жодних роликів і самокатів

Ролики, самокати, лонгборди, сегвеї, велосипеди та інші транспортні засоби на території аеропорту під забороною. Нести в руках можна, їхати не можна. Попередьте про це дітей.

НЕ галасуйте

Гучно слухати музику або дивитися відео без навушників також заборонено. Втім, дехто цей пункт ігнорує, чим заважає законослухняним пасажирам. Теоретично можна поскаржитися на порушника співробітникам аеропорту, і зроблять йому зауваження.