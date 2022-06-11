У яких країнах та місцях захисні маски досі є обов'язковими для туристів?

Вирушаючи в подорож цього літа, не забудьте взяти з собою про всяк випадок пару масок для обличчя. Як з’ясувалося, у низці країн, у тому числі, туристичних, масковий режим нікуди не подівся.

Станом на червень 2022 року загальнодержавної заборони на носіння масок у громадських місцях практично ніде не залишилося, але деякі міста або навіть регіони взяли справу до рук, зберігши правила носіння масок для конкретних місць або заходів. Причому обмеження стосуються не лише місцевих жителів, а й туристів. Найчастіше йдеться про громадський транспорт та аеропорти, а також культурні об’єкти, такі як музеї та театри.

Наприклад, керівництво Євросоюзу офіційно скасувало вимоги про носіння масок у громадському транспорті, але низка країн, як і раніше, вимагають носити засоби захисту, у тому числі й у літаках, під загрозою штрафів.

Наприклад, маски потрібні на авіарейсах за багатьма популярними європейськими напрямками, включаючи Австрію, Німеччину, Італію, Португалію та Іспанію. Майте на увазі, якщо маска потрібна протягом польоту, вона також може бути обов’язковою в інших видах громадського транспорту на території цих країн.

У Греції маски необхідно носити в таксі та деяких інших видах громадського транспорту, включаючи пороми, але вони не потрібні в салоні літака, поїздах або автобусах по всій країні.

За межами Європи правила диктують пасажирам носити маски на рейсах у межах Канади, Австралії та Нової Зеландії. У всіх цих країнах маски є обов’язковими і в аеропорту.

Масового режиму доведеться дотримуватися в аеропортах Мексики та Коста-Ріки.

Усередині різних країн окремі міста іноді вводять свої власні правила. Перед поїздкою рекомендуємо з’ясувати, чи немає у тому чи іншому місті чи провінції якихось особливих заборон чи обмежень.

Різні культурні об’єкти, включаючи музеї, які відвідують туристи, також запроваджують індивідуальні вимоги до масок для відвідувачів. Маски потрібні в музеях Мексики та деяких міст Німеччини.

У театральному районі Бродвею діє обов’язкове носіння масок до кінця цього місяця, після чого чиновники вирішать, чи продовжувати його, чи взагалі скасувати.

У Мексиці, в Пуерто-Вальярті маски залишаються обов’язковими у громадських місцях.

В Італії маски необхідно носити у певних закритих приміщеннях принаймні до середини червня, включаючи театри, кінотеатри, концертні зали та спортивні споруди.

На Віргінських островах маски залишаються обов’язковими у приміщенні та у громадському транспорті.

У Малайзії маски для особи не обов’язкові у громадських місцях на відкритому повітрі, але всі мають носити їх у приміщеннях.

У Непалі маски потрібні як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Робимо висновок: в даний час не існує країн, у яких були б встановлені загальні вимоги до масок, які застосовуються до закритих приміщень.

Проте окремі заклади, включаючи ресторани, магазини, школи, спортивні арени, бари, нічні клуби, тренажерні зали тощо, можуть вимагати від відвідувачів дотримання маскового режиму, якщо захочуть власники. Так що візьміть із собою у подорож пару масок. На всякий випадок.

І останнє. Хоч ми й не думаємо про погане, наприклад, про те, що доведеться опинитися в медичній установі під час поїздки, нехай навіть в аптеці, там, швидше за все, попросять маску одягти.