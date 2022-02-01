У туристів у Таїланді стали в рази частіше діагностувати ковід

Згідно з останньою статистикою Міністерства охорони здоров’я Таїланду, у період з 1 по 31 січня ПЛР-тести дали позитивний результат у 3,68% іноземних туристів, що перебувають на відпочинку в королівстві. Це у десятки разів більше, ніж наприкінці минулого року: у листопаді показник становив 0,13%, у грудні – 0,45%.

Серед вакцинованих туристів, які прибули за програмою Sandbox («Пісочниця») і сдають тест двічі – у 1-й та 5-й день відпочинку, позитивний аналіз на ковід у січні у 4,19% (у листопаді – у 0,21%, у грудні – 0,37%).

Ймовірно, багаторазове зростання обумовлено поширенням нового омікрон-штаму коронавірусу. Абсолютна більшість випадків захворювання – легкі чи безсимптомні, що, з одного боку, не завдає надто серйозної шкоди здоров’ю туристів, з іншого ж – змушує їх самостійно оплачувати карантин, оскільки страховки для тих, хто виїжджає за кордон, покривають лише лікування у шпиталі.

Зазначимо, що обсервація належить не тільки самим інфікованим, але й тим, хто проживав з ними на відпочинку, спільно або виходив з аеропорту в готель одним трансфером. Багато хто подорожує сім’єю, а значить, реальна кількість тих, хто потрапив у Таїланді на карантин у січні, явно більше, ніж 4 з кожної сотні туристів.

Тиждень тому повідомлялося, що уряд Таїланду обговорює з Управлінням страхової комісії (OIC) королівства варіанти страховок для іноземних туристів, які б покривали витрати на карантин при легких і безсимптомних випадках ковіда. 31 січня, за день до відновлення у ряді туристичних регіонів королівства програм «Пісочниця» та Test & Go, відбувся черговий брифінг CCSA – таїландського Центру управління ситуацією з COVID-19, проте жодних рішень щодо можливості страхування витрат на обсервацію поки що не оприлюднено.