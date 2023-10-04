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ТаїландТуризм

У Торгівельному центрі Бангкока підліток розстріляв туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Торгівельному центрі Бангкока підліток розстріляв туристів

Масове побоїще влаштував сьогодні у Таїланді 14-річний підліток. Він прийшов у популярний торговий центр Siam Paragon у Бангкоку та почав розстрілювати відвідувачів. Коли в нього закінчилися набої, він здався поліції, повідомило видання Bangkok Post.

У місцевих ЗМІ одна за одною з’являються подробиці трагедії. Зокрема відомо про загибель 30-річної туристки з Китаю. За іншими даними, вбито трьох. Декілька покупців поранено.

У соціальних мережах з’явилися відеоролики, що свідчать про паніку та хаос. Хтось намагався залишити величезну будівлю, інші шукали сховища всюди: у темних закутках та ресторанах. Один із туристів розповів, що був неподалік і чув звуки стрілянини, після чого з’явився сигнал тривоги гучним зв’язком.

Підлітка, який влаштував розстріл людей, затримано поліцією в магазині на третьому поверсі після того, як у нього закінчилися патрони до 9-мм пістолета марки «Глок». Як стало відомо пізніше, він купив зброю через посередника в інтернеті. Неповнолітній таєць розповів поліції, що голоси в голові наказали йому захищатись, бо на нього готувався напад. Виявилося, що його улюбленим заняттям були відеоігри у стилі Battle Royale, у якій виживає найсильніший.

Інцидент вже викликав реакцію влади країни: зокрема, очолюючий уряд Сретта Тавісін наголосив на необхідності контролю над вогнепальною зброєю та забезпечення громадської безпеки.

ТЦ Siam Paragon – один із найбільших у Південно-Східній Азії. У ньому розташовані десятки магазинів із елітними брендами, які люблять відвідувати численні туристи.

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