У Таїланді зробили заяву про надзвичайний стан

З першого жовтня в Таїланді нарешті буде скасовано надзвичайний стан у зв’язку з ковідом і розпущено місцевий Оперштаб, тобто Центр управління ситуацією з Covid-19 (CCSA). Як заявляють місцеві ЗМІ, вперше з початку пандемії все, що буде потрібно туристам, щоб в’їхати до Таїланду з 1 жовтня, це їхній паспорт і, можливо, віза.

«Рішення про припинення надзвичайного стану перебувало на стадії розробки протягом деякого часу і було остаточно підтверджено сьогодні CCSA на зустрічі, організованій виконуючим обов’язки прем’єр-міністра Таїланду Правітом Вонгсуваном. Сьогодні цільова група Covid одноголосно погодилася припинити надзвичайний стан у Таїланді через неухильне поліпшення ситуації. CCSA виконав своє завдання і не збиратиметься знову», – звітують у місцевих ЗМІ.

CCSA, нагадують вони, було сформовано з надзвичайних розпоряджень тодішнього прем’єр-міністра Таїланду Праюта Чан-Оча. Указ дав уряду «неконтрольовані повноваження» вживати будь-яких заходів для «захисту суспільних інтересів» та боротьби з коронавірусом, після чого Таїланд насилу виживав за часів локдаунів.

Також ЗМІ повідомляють, що з жовтня коронавірус буде рекласифіковано як «інфекційне захворювання під наглядом», а не як «небезпечне інфекційне захворювання». У результаті Таїланд сподівається більш активний приплив туристів.