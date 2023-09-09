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У Таїланді знання мови допомогло туристам уникнути рабства

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді знання мови допомогло туристам уникнути рабства

У Таїланді малайзійські туристи замовили таксі через inDrive і ледве, за їхніми словами, не потрапили в рабство. Водій авто викликав у відпочивальників підозри, через що їм довелося втекти з машини посеред траси, повідомляє Must Share News.

П’ятеро туристів з Малайзії – два хлопці та троє дівчат – викликали таксі від готелю у Бангкоку до аеропорту. До них приїхав позашляховик із тонованим склом. Під час поїздки, за словами туристів, водій поводився підозріло і весь час розмовляв із кимось телефоном. Один із малазійців розумів тайську мову і це, на його думку, врятувало її та друзів.

“Усю поїздку водій говорив з кимось, описував нас, повідомляв нашу підлогу і взагалі передавав про нас багато відомостей, доповідав про кожен наш рух. Це здалося мені дивним і лякаючим”, – зізнався турист.

Також пасажири відзначили невідповідність маршруту в їхньому GPS-навігаторі на телефоні та в навігаторі водія. Крім того, різнився час прибуття до призначення – у туристів навігатор показував 30 хвилин, а у водія – 50 хвилин.

“Помітивши дива, ми попросили водія зупинити машину, нібито нам потрібно в туалет, але він сказав, що не може, оскільки його оштрафують, і пообіцяв нам зупинити на заправці дорогою. Але згідно з навігатором ніяких заправок за маршрутом не було”, – розповідає турист.

У результаті малайзійці скористалися зупинкою машини на трасі, де утворилася пробка. Коли автомобіль встав, вони відчинили двері і вискочили із салону. Водій дозволив їм забрати багаж та не вимагав оплати.

Після інциденту туристи розповіли про те, що сталося в соціальних мережах. Вони припустили, що водій якось пов’язаний із бандою, яка займається трафіком людей, і хотів продати їх у рабство. На їхню посаду відреагували представники вDrive. Вони повідомили, що провели внутрішнє розслідування та дійшли висновку, що водій машини нічого протизаконного не планував і між ним та пасажирами просто сталося непорозуміння.

У свою чергу малайзійці порадили іншим туристам не забувати, що у світі багато небезпек, і не втрачати пильність на відпочинку.

“Завжди відстежуйте маршрут GPS і уважно слідкуйте за поведінкою водіїв”, – сказали вони.

Також раніше ми писали, що У Таїланді згоріла одна з головних визначних пам’яток країни

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