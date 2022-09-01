У Таїланді запустили цифровий проїзний для туристів

У Таїланді запустили TAGTHAi Pass – цифровий проїзний для туристів, повідомляє Breakingtravelnews.com.

Управління туризму Таїланду (TAT) разом з п’ятьма провідними корпораціями – AIS, TRUE, Kasikorn Bank, ThaiBev і Dusit Thani – запустило TAGTHAi Pass.

TAGTHAI Pass дозволить туристам отримати доступ до різних туристичних послуг, які особливо рекомендували місцеві жителі, у тому числі до визначних пам’яток, ресторанів, масажних та спа-салонів, а також унікальних місцевих заходів.

Універсальний проїзний дає мандрівникам переваги та пропозиції, якими можна скористатися, відсканувавши унікальний QR-код у додатку.

TAGTHAI Pass можна буде скористатися в Бангкоку, Чіангмаї, Пхукеті. Пізніше перелік міст розшириться.

Зазначається, що TAGTHAi Pass — це перша цифрова перепустка в Таїланді для туризму. Скористатися ним мандрівники можуть, використовуючи програму TAGTHAi, яка доступна і для iOS, і для Android. Додаток TAGTHAi є універсальною платформою туристичних послуг для подорожей Таїландом, надаючи мандрівникам проїзний, різні поради, а також службу зв’язку в екстрених випадках.