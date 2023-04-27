У Таїланді запровадять сухий закон: названі терміни

Туристи, які не беруть участі у виборах у Таїланді, таки «падуть жертвою» місцевих передвиборчих правил. Справа в тому, що в Таїланді запровадять сухий закон — правда на дуже короткі терміни — на два вихідні поспіль.

Точніше, алкоголь не можна буде купити з 18:00 6 травня до 18:00 7 травня, а також з 18:00 13 травня до 18:00 14 травня. Це два тверезі вікенду, вони ж день дострокового голосування і день виборів у країні.

При цьому в тайських ЗМІ опублікували окреме попередження і для туристів: заборона алкоголю поширюється на всіх, хто зараз перебуває в країні. Продаж або розповсюдження алкоголю заборонені скрізь: у магазинах, барах і навіть на вечірках та весіллях. Будь-хто, хто порушить заборону, у тому числі і туриста, може бути засуджений до шести місяців тюремного ув’язнення та/або штрафу в розмірі до 10’000 бат або трохи більше 10 тис. рублів.

До речі, також алкоголь забороняють продавати в Таїланді і під час деяких буддійських свят. Таких не менше п’яти, що прикро для туристів — вони святкуються за місячним календарем, тобто їх дати змінюються щороку. Тайські ЗМІ називають такі свята: День Маха Буча, День Вішакха Буча, Асахна Буча, Ван Као Пхансан та Авк Пханса.

Втім, у Таїланді є й інші кумедні закони, пов’язані з алкоголем. Наприклад, ще з 1972 року, з часів правління в країні військової хунти, запроваджено закон — і він діє до цього дня — згідно з яким продавці не можуть продавати алкогольні напої з 14:00 до 17:00. Заборонена в Таїланді і реклама алкоголю — під штраф у сотні тисяч бат, а то й у в’язницю, можна потрапити навіть за публікацію фотографії та відгуку про крафтове пиво… Щоправда, на щастя, так ризикують лише місцеві громадяни — іноземців цей закон все ж таки не стосується.