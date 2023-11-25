У Таїланді за 1 тиждень ціни на їжу підскочили вдвічі, і це не межа: очікується подальше подорожчання з однієї причини. Зливи, про які постійно попереджають місцеві метеорологи, замучили не лише туристів — проблеми виникли і у виробників овочів, яким також завадили збитків постійні холоди.

«Це завдало значної шкоди посівним площам, що призвело до зниження врожайності та подальшого зростання цін на овочі, до великого прикрості місцевого населення», – пише видання Thаiger. І наводить приклад — такий характерний для тайської кухні овоч, як перець чилі подорожчав більше, ніж удвічі — із 70 до 150 бат; аналогічно – китайська капуста зі 100 бат за кілограм до 200 бат. Подорожчало і багато інших овочів. Причому ще тиждень тому ціни на городину були нормальними.

«Основна причина подорожчання більшості свіжих овочів полягає в тому, що багато городів, які експортують свою продукцію до різних регіонів, зіткнулися з проблемами через холоди. Це викликало велику росу ночами, що затримало зростання овочів через нестабільні погодні умови. У деяких районах зливи протягом кількох днів поспіль викликали проблеми у деяких фермерів, що призвело до загибелі врожаю та хвороб, які завдали значної шкоди», – додає видання.

При цьому потреба споживачів у свіжих овочах зростає. У тому числі й туристів, адже у Таїланді на старті високий сезон. Зрештою попит — а за ним і ціни продовжать зростати. Окремі експерти навіть запевняють, що «по ланцюжку» це призведе до зростання цін і в інших сферах, зокрема туріндустрії. Подорожчання овочів призведе до зростання цін на street-food для «довготривалих туристів», зростуть і витрати готелів на харчування гостей, за цим можна спрогнозувати і неминуче подорожчання вартості проживання в готелях, яке просто дещо розтягнуте за часом.