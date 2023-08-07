У Таїланді з’явилася банда транссексуалів, яка на пляжах б’є іноземних туристів

Любителі секс-туризму в Таїланді можуть постраждати і серйозно – на пляжах тайського курорту Паттайя з’явилася банда з 20 трансів, яка б’є іноземних туристів. При цьому, як повідомляють тайські ЗМІ, транси спочатку видають себе за повій — а потім за потерпілих.

Як заявляють у ЗМІ, банда з двадцяти тайських трансжінок напала на трьох іноземців на Біч-роуд у Паттайї. Рятувати від них довелося двох чоловіків із Саудівської Аравії та одного палестинця. «Помітно вражених», як повідомляє преса, іноземців доставили до поліцейської дільниці — де на них знову чекали представники банди, заявляючи, що це вони тут потерпілі. Вони запевнили, що дві трансжінки отримали травми – 23-річна з раною на роті та 20-річна з подряпинами на руках, долонях та обличчі. При цьому транси відверто зізналися, що працювали повіями та шукали клієнтів на пляжі. До однієї з них підійшов іноземець із групи та домовився про ціну. Однак, коли вони виїжджали до найближчого готелю, турист засумнівався у гендерній приналежності «знятої» панночки, а та звернулася до друзів і почалася бійка.

Місцевий свідок, який спостерігав за інцидентом, потім повідомив, що група з 20 трансжінок напала на іноземців, які намагалися втекти, але один з них впав на землю і зазнав подальшого нападу. Також свідок додав, що вони не втручалися, оскільки побоюються відплати з боку трансжінок, оскільки група має історію таких насильницьких дій. Як заявляють місцеві, у цьому районі працює справжня банда трансів, котрі не бояться наслідків за рахунок своєї численності. «Крім того, багато постраждалих іноземців залишають країну до того, як можуть бути вжиті будь-які юридичні дії», — додають у тайських ЗМІ.