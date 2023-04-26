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У Таїланді туристка пограбувала магазин, знявши одяг з манекена та помчавши на мотоциклі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Таїланді туристка пограбувала магазин, знявши одяг з манекена та помчавши на мотоциклі

Іноземна туристка вкрала одяг із місцевого магазину в Ао Нанге в курортній провінції Крабі в Таїланді, знявши його з манекена. Зухвалий злочин потрапив на камери відеоспостереження. Жінку, яка втекла на мотоциклі, шукає поліція. Про інцидент 25 квітня, минулого вівторка, повідомив портал Phuket Express.

Розлючений власник магазину одягу в Ао Нанг повідомив про крадіжку в поліцію, надавши як доказ запис з камер відеоспостереження. За його словами, у вихідний день до нього в магазин зайшла пристойного вигляду мандрівниця, самостійно роздягнула манекен і забрала речі із собою, не заплативши за них. Господар помітив зникнення не відразу, тому туристка мала час спокійно «провернути» аферу. Як пізніше дізнався з відео власник, дівчина помчала з краденими речами на мотоциклі.

Поведінка іноземки викликає багато запитань, оскільки вкрадені речі не становлять великої цінності — за словами власника, їхня ціна становить лише близько 100 бат, тобто, приблизно 110 грн. за поточним курсом. Незважаючи на незначну шкоду, таєць принципово звернувся до поліції з вимогою вжити заходів, знайти підозрювану і пред’явити їй покарання, щоб відбити в інших бажання до подібної поведінки.

Нагадаємо, що влада Таїланду підкоригувала імміграційну схему покарання туристів-порушників спокою і ввела систему червоних і жовтих карток щодо гостей країни. Система запозичена з футболу і поки діє тільки на курортному острові Пхукет, проте влада хоче поширити її і на інші провінції. Згідно з умовами, за крадіжку, здійснену в магазині, мандрівниці, якщо її спіймають, загрожує одна з карток.

Так, жовті картки – попереджувальні. Це означає, що турист може залишитися до кінця запланованого відпочинку, проте доступ до країни йому може бути обмежений. Тривалість покарання залежатиме від тяжкості правопорушення. Червоні картки мають на увазі невідкладну депортацію з країни та подальшу заборону на в’їзд.

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