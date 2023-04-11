У Таїланді туристів попередили про небезпеку що насувається

Погодні умови в Таїланді найближчими днями будуть не сприятливими для відпочинку — туристів попередили про небезпеку, що насувається. Як заявив Тайський метеорологічний департамент (TMD), у північних, східних та центральних районах Таїланду очікуються сильні грози, сильний вітер і навіть град.

Причиною негоди стане область помірного високого тиску з Китаю, яка рухається над північно-східною та східною частинами Таїланду та Південно-Китайським морем, викликаючи південні та південно-східні вітри, які приносять вологу із Сіамської затоки та Південно-Китайського моря у верхні частини Таїланду. У результаті в зоні проходження атмосферного фронту TMD прогнозує грози та поривчастий вітер, також можливий навіть град.

Місцевих мешканців та туристів у департаменті попередили вжити запобіжних заходів. Бажано уникати відкритих просторів, у тому числі пляжів, і триматися подалі від великих дерев. Також бажано уникати «неміцних будівель» та іншої інфраструктури, яка викликає сумнів у своїй надійності перед стихією.