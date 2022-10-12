У Таїланді туристів попередили про нашестя змій

Туристів, які відпочивають у Таїланді, і в першу чергу тих, хто знаходиться в Бангкоку, а також і на низці курортів, попередили про нову напасть. Наслідки сильного тайфуну, що призвів до розливу річок, зокрема Чао Прайя, призведуть до нашестя у міста безлічі змій, у тому числі й отруйних, а також іншої небезпечної фауни, на кшталт скорпіонів та багатоніжок. Поради «що робити?» роздають навіть туристам.

Як заявляють у місцевих ЗМІ, в середньому в день лише одна команда ловців змій ловить близько 80 плазунів — серед них, зокрема, гадюки та кобри, чий укус небезпечний для людини. «Не треба думати, що зі зміями ви можете зустрітися лише у джунглях. Повінь цього сезону дощів вигнала змій зі своїх звичних місць, і вони затоплюють міські райони. Змії ховаються від негоди, заповзаючи до будинків та магазинів, де тепло і є укриття», – заявляють експерти. Вони також наводять приклади постраждалих – одну жінку змія вкусила на підземному паркуванні супермаркету, іншій не пощастило зустріти кобру в купі білизни, приготовленої для прання.

«Ми попереджаємо всіх мешканців та туристів: будь ласка, будьте обережні з небезпекою, яку становлять отруйні тварини, такі як змії, багатоніжки та скорпіони. Якщо вас вкусять або вжалять, це може бути небезпечним для життя», – таке офіційне попередження поширюють тайські муніципалітети, особливо в районах, які постраждали від повені.

Для туристів також приготували методичку, як уникнути укусу змії і що робити, якщо це все ж таки сталося. Зазначається, що у Таїланді мешкає понад 200 видів змій, їх 60 отруйних. До найбільш отруйних зміїв Таїланду відносяться кобри, крати, деякі види гадюк та інші. Багато видів зовні схожі, додають експерти.

Головне правило, як уникнути укусу, заявляють вони – якщо ви помітили змію, дозвольте їй слідувати у своїх справах. Як правило, змії не нападають на людину першими, тому бажано зберігати спокій і триматися від неї подалі. Якщо плазун перебуває в явно невідповідному місці, наприклад у готелі або магазині, і може загрожувати іншим людям — туристам радять звертатися до поліції, щоб викликати команду професіоналів — значно менше ризику.

Однак як уже згадувалося, змії часто знаходять потаємні місця і неприємні зустрічі трапляються швидше, ніж хотілося б туристам. Так що також їм роздають рекомендації, що робити, якщо змія все-таки вкусила. І вони такі: