У Таїланді туристів попередили про нашестя змій

Туристів, які відпочивають у Таїланді, і в першу чергу тих, хто знаходиться в Бангкоку, а також і на низці курортів, попередили про нову напасть. Наслідки сильного тайфуну, що призвів до розливу річок, зокрема Чао Прайя, призведуть до нашестя у міста безлічі змій, у тому числі й отруйних, а також іншої небезпечної фауни, на кшталт скорпіонів та багатоніжок. Поради «що робити?» роздають навіть туристам.
Як заявляють у місцевих ЗМІ, в середньому в день лише одна команда ловців змій ловить близько 80 плазунів — серед них, зокрема, гадюки та кобри, чий укус небезпечний для людини. «Не треба думати, що зі зміями ви можете зустрітися лише у джунглях. Повінь цього сезону дощів вигнала змій зі своїх звичних місць, і вони затоплюють міські райони. Змії ховаються від негоди, заповзаючи до будинків та магазинів, де тепло і є укриття», – заявляють експерти. Вони також наводять приклади постраждалих – одну жінку змія вкусила на підземному паркуванні супермаркету, іншій не пощастило зустріти кобру в купі білизни, приготовленої для прання.
«Ми попереджаємо всіх мешканців та туристів: будь ласка, будьте обережні з небезпекою, яку становлять отруйні тварини, такі як змії, багатоніжки та скорпіони. Якщо вас вкусять або вжалять, це може бути небезпечним для життя», – таке офіційне попередження поширюють тайські муніципалітети, особливо в районах, які постраждали від повені.
Для туристів також приготували методичку, як уникнути укусу змії і що робити, якщо це все ж таки сталося. Зазначається, що у Таїланді мешкає понад 200 видів змій, їх 60 отруйних. До найбільш отруйних зміїв Таїланду відносяться кобри, крати, деякі види гадюк та інші. Багато видів зовні схожі, додають експерти.
Головне правило, як уникнути укусу, заявляють вони – якщо ви помітили змію, дозвольте їй слідувати у своїх справах. Як правило, змії не нападають на людину першими, тому бажано зберігати спокій і триматися від неї подалі. Якщо плазун перебуває в явно невідповідному місці, наприклад у готелі або магазині, і може загрожувати іншим людям — туристам радять звертатися до поліції, щоб викликати команду професіоналів — значно менше ризику.
Однак як уже згадувалося, змії часто знаходять потаємні місця і неприємні зустрічі трапляються швидше, ніж хотілося б туристам. Так що також їм роздають рекомендації, що робити, якщо змія все-таки вкусила. І вони такі:
- Постаратися не панікувати. Навіть якщо вас вкусила найотруйніша змія, вона може не встигнути випустити свою отруту. І навіть якщо отрута потрапила в організм, «для появи серйозних симптомів може знадобитися 30 хвилин».
- До найближчої лікарні необхідно дістатися якнайшвидше. Якщо немає можливості, можна викликати швидку допомогу гарячою лінією швидкої допомоги Таїланду за номером 1669.
- В ідеалі добре запам’ятати, як виглядає змія, тому що від укусів різних видів потрібне різне лікування. Проте, часто такі зустрічі відбуваються раптово, каже керівництво.
- До приходу до лікаря або прибуття швидкої рани укушену бажано промити чистою водою, якщо вона є. У жодному разі не можна різати рану, припікати її струмом, прикладати до неї лід, наносити якісь лікарські засоби тощо.
- У жодному разі не можна також намагатися висмоктати отруту з рани. Це найпоширеніший міф — запевняє тайське керівництво. Не доведено, що таким чином можна видалити отруту з тіла, а ось збільшити пошкодження у місці укусу може.
- При укусі змії категорично заборонено вживати алкоголь та ліки, що містять аспірин.
Бажано мінімізувати всі рухи, особливо в області рани. Якщо вас вкусили за руку, каже керівництво, бажано їй не ворушити. Рух «викликає поглинання більшої кількості отрути» і розносить його тілом.
- «Якщо постраждалий від укусу змії перестав дихати до прибуття до лікарні, йому слід надати першу допомогу. Отрута деяких отруйних змій, таких як кобри, королівські кобри та крати, паралізує людину. Смерті, що настають у результаті укусів таких змій, зазвичай пов’язані із зупинкою дихання», — додає керівництво.