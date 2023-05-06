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ТаїландТуризм

У Таїланді туристів почали штрафувати та саджати у в’язницю за новим законом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Таїланді туристів суворо попередили: новий сувенір вивозити з країни категорично не можна, інакше в'язниця

Туристи, які бажають “відбити” частину коштів на поїздку за рахунок доставки місцевим експатам звичної їжі, можуть отримати серйозний штраф, а то й тюремне ув’язнення – а як мінімум конфіскацію привезенного “майна”. Як повідомила у своєму блозі туристка, у Таїланді туристів почали штрафувати і садити до в’язниці за новим законом, який порушити дуже просто.

Йдеться про заборону ввезення до Таїланду харчової продукції без фіто-санітарного сертифікату. Фруктів, м’яса, сиру та рослинної сировини у вигляді насіння рослин… Для туристів, як додає блогер, проблема полягає в тому, що вже багато років для туристів доставка звичних продуктів місцевим експатам – свого роду бізнес.

«Багато експатів, які давно живуть на території Таїланду просять привезти щось таке собі шкідливе і смачненьке, та й туристи чого тільки не везуть із собою! Навіть котлети! Купити продукти з європи в Таїланді – це дорого і часто вони стають валютою у співтоваристві співвітчизників. Знаменитий “курс гречки” це вже майже мем. Порожні валізи прийнято наповнити чимось смачним на замовлення із соцмереж і ось ти вже відбив частину поїздки», – розповідає блогер. Але виявляється, у такий спосіб турист порушує закон.

«Любу їжу ввозити заборонено, не важливо з якими цілями», – підкреслила блогер і навела цитату із заяви міністра сільського господарства Таїланду Рапіпхата Чантарасрівонга: «Багато тайців повертаються на батьківщину, а туристи приїжджають відпочивати. Вони привозять із собою різні фрукти, такі як хурма та виноград, які дешевші, ніж у Таїланді. Ми хотіли б попередити, що така поведінка є порушенням закону, навіть якщо вона ненавмисна». Він при цьому заявив, що у разі порушення винуватцю, окрім тюремного терміну та штрафу, загрожує конфіскація та знищення спірного майна, тобто ввезених продуктів. Причому штраф обіцяно у вигляді 20 тис. бат (близько 20 тис. грн.) чи рік в’язниці.

Втім, як додає блогер, швидше за все «прецедентів набагато менше, ніж вдалих випадків». У Таїланді також часто суворість законів компенсується необов’язковістю виконання. Блогер також наводить коментар від туриста. «В аеропорту перевірили сумки, витягли сирокопчену ковбасу, показали папір — штраф 200 тис. або 5 років ув’язнення. Ми сказали – підписувати не будемо. У нас конфіскували ковбасу, сфотографували паспорти та відпустили».

«Сподіватимемося, цей закон і надалі дозволять ввічливо обходити таким розтяпам як я, та й фрукти прийнято здебільшого вивозити з Таїланду, а не ввозити до нього», – додала блогер.

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