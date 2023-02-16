У Таїланді турист зірвався зі скелі заввишки 70 метрів та вижив

Як повідомляє The Thaiger, у Таїланді місцевий турист під час фотографування зірвався зі скелі заввишки 70 метрів і вижив.

Інцидент стався, коли чоловік перебував на вершині скелі Phu Tub Berk у провінції Пхетчабун (Phetchabun). Він мандрував поодинці, і попросив іншого туриста сфотографувати його. Коли чоловік шукав потрібне місце для фото, він оступився і впав.

Рятувальників викликав інший мандрівник, який став свідком події. Прибувши на місце, рятувальники знайшли потерпілого, який, як з’ясувалося, серйозних травм не мав — він лише відчував ломоту у всьому тілі. Туристу надали першу допомогу та відправили до лікарні.

Уникнути травм чоловікові допомогло те, що він упав у густі зарості бананових пальм.