У Таїланді турист подав до суду на масажний салон за розбещення та отримав зустрічний позов

Скандал зі звинуваченнями у розбещенні у Чіангмаї транслює місцева тайська преса. Ситуація така – турист подав до суду на масажний салон за розбещення. Суд відбувся, турист навіть начебто пішов на мирову за деяку суму штрафу — проте скандал пішов на новий виток. Тепер уже обвинувачений трансгендерний масажист разом із власником закладу подав скаргу на клієнта, звинувачуючи його у спотворенні реальних подій та завданні шкоди діловій репутації.

Скандал розпочався 7 липня – тоді турист опублікував обурений пост про те, що зазнав сексуального насильства з боку трансгендерної масажистки під час традиційного тайського масажу. При цьому сам клієнт, за його повідомленням, образився і у відповідь ударив масажистку ногою по обличчю. Власник масажного салону відмовився взяти на себе відповідальність, натомість порадивши заявнику повідомити поліцію, додавав обурений постраждалий.

Що він і зробив, але, як повідомляють ЗМІ, «у масажному салоні не було камер відеоспостереження, щоб надати конкретні докази». При цьому жертва зажадала відшкодування збитків у розмірі 1000 бат — і, докладно висвітлюючи все це в соціальних мережах, привернула значну увагу громадськості.

Далі виступив другий герой сцени – 38-річнна масажистка Піпхат та власник спа-салону. Піпхат відкинула звинувачення в розбещенні, пояснивши, що клієнт прийшов на масляний масаж, а його дівчина чекала за фіранкою. Приблизно через 30 хвилин після початку сеансу клієнт раптово напав на Піпхата, звинувативши його в неналежній поведінці, після чого вимагав компенсацію в розмірі 1000 бат. Піпхат та власник салону відмовилися компенсувати збитки, оскільки були переконані у відсутності правопорушень з їхнього боку. У результаті сторони зустрілися в поліцейській дільниці для переговорів, докази зі слів тайських ЗМІ, наведені не були — але в результаті сторони погодилися врегулювати питання про напад із компенсацією у розмірі 1000 бат та вибаченням.

Проте турист, як запевняють у ЗМІ, продовжував розповсюджувати спотворену інформацію у соціальних мережах, що суперечило угоді. Тож через деякий час до поліції Чіангмая звернулися вже масажист та власник салону. Вони подали скаргу на туриста, стверджуючи, що в соцмережах він спотворює правду, що призвело до втрат та збитків для їхньої репутації. При цьому в поліції їм також запропонували висунути звинувачення у заподіянні фізичної шкоди.