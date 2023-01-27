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ТаїландТуризм

У Таїланді таксисти на мотобайках влаштовують бійки через туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Паттаї таксисти на мотобайках влаштовують бійки через туристів

У Паттаї сталася масова бійка мототаксистів через клієнтів. Як повідомляють тайські ЗМІ, увечері 25 січня міські водії мотобайків у помаранчевих жилетах напали на своїх конкурентів, які працюють на замовлення у додатку Bolt.

Сутичка відбулася біля Arcadia Beach Resort на Soi Thappraya, 7 у Південній Паттаї, куди на виклик приїхали мотобайк-таксі з Bolt. У цьому комплексі зупиняються багато туристів та мандрівників з інших країн.

Місцеві мототаксисти, які чергували на стоянці, стали перешкоджати їм, в результаті усної суперечки обидві сторони викликали на допомогу своїх колег. У хід пішли монтування, бейсбольна біта та інші підручні засоби. В результаті троє людей отримали поранення, частина – травми.

Інцидент – далеко не перший. За кілька днів до цього на півночі міста стався конфлікт за участю кількох десятків таксистів через пересічну територію, деякі з них мали вогнепальну зброю.

У Паттаї лише кілька маршрутів громадського транспорту, відомого як «тук-тук». Тому мотобайк-таксі дуже затребуване не тільки місцевими жителями, а й туристами.

Як правило, міські мототаксисти одягнені в помаранчеві або жовті жилети, у них є особисті номери та дозвільні документи з фото та ПІБ. Вони також повинні пред’являти свої тарифи. Проте туристи висловлюють претензії на завищену вартість іноземців і що нерідко важко пояснити майбутній маршрут.

Обидві проблеми вирішують агрегатори пошуку таксі, зокрема, в Таїланді працюють Grab, Bolt і inDriver. За оцінками в соцмережах, у двох останніх додатках найчастіше найкращі ціни та функціонал. Вартість поїздки вказана заздалегідь і у смартфоні водій вже має точку прибуття з геолокації.

Боротьба за клієнтів-туристів у Паттаї не завжди призводить до фізичного насильства. Раніше водії мотобайк-таксі проводили мітинг біля мерії Паттаї на знак протесту проти додатків Bolt та Grab. У місцевих ЗМІ розповіли, що їхні претензії ґрунтуються на тому, що таксисти, які працюють із даними сервісами, не мають належних ліцензій та їх транспорт не зареєстрований як громадський.

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