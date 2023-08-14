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У Таїланді смерч засмоктав човен з туристами: 2 відпочиваючих зникли, 5 знайшли з травмами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Таїланді смерч засмоктав човен із туристами: 2 відпочиваючих зникли, 5 знайшли з травмами

Два туристи зникли безвісти і ще п’ять були виявлені з травмами різного ступеня важкості в провінції Пхетчабурі на півдні Таїланду. Причиною НП став водяний смерч, який засмоктав човен із мандрівниками минулої суботи вдень.

Інцидент стався 12 серпня о 17:00 в затоці Банг Та Бун, недалеко від району Бан Лаєм, повідомило видання The Thaiger. Човен, на борту якого перебували семеро туристів, потрапив у водяний смерч, а потім перекинувся. В результаті судно пішло на дно — так пасажири опинилися у воді. На допомогу потопаючим висунувся рятувальний підрозділ Фонду Саванга Санпхета Таммасатана.

Завдяки швидким діям рятувальників вдалося витягти з води п’ятьох змучених туристів. Проте доля двох інших залишається невідомою. Передбачалося, що зниклі безвісти чоловіки. Один із них був одягнений у гавайську сорочку, а інший – у чорну футболку та джинси. Їхня національність невідома.

Момент аварії випадково потрапив на камеру телефону одного з відвідувачів прибережної закусочної. Спостерігаючи за тим, що відбувається, він випадково зняв, як водяний смерч поглинає човен із людьми. Наразі триває масштабна пошукова операція для виявлення двох зниклих мандрівників.

Нагадаємо, раніше трагічно перервалося життя російського туриста на іншому тайському курорті. Чоловік вирушив плавати в море, але не впорався зі стихією. Його тіло знайшли біля мису Промтеп на острові Пхукет. Тайська поліція зв’язалася із російським посольством для розслідування.

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