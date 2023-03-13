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ТаїландТуризм

У Таїланді, слону зламали спину розвагою для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Бідна тварина: У Таїланді, слону зламали спину розвагою для туристів

Фонд друзів дикої природи в Таїланді (WFFT) шокував користувачів соціальних мереж фотографією слонихи — знімок викликав дебати про права тварин у Південно-Східній Азії.

На фото зображено 71-річну слониху, на ім’я Пай Ліня, яка більшу частину свого життя провела з людьми на спині.

“Чи знаєте ви, що катання на слонах завдає фізичної шкоди цим ніжним велетням?” – Підписано знімок, опублікований в Instagram.

Бідна тварина: У Таїланді, слону зламали спину розвагою для туристів

Джерело додає, що під щоденною тяжкістю тіло тварини було понівечено і зазнало незворотних змін.

“Хребет Пай Ліні, який має бути округлим і піднятим, але просів і прогнувся через важку вагу постійної роботи. Щоденний тиск на спину може пошкодити тканини та кістки спини, викликавши незворотні фізичні травми”, – уточнили у своєму акаунті представники фонду.

Керівник та засновник WFFT Том Тейлор виключив для слонів перевезення людей: “Незважаючи на розмір, будова їхнього хребта не дозволяє носити на собі подібні тяжкості”.

У коментарях користувачі підтримують представників фонду, а один із них висловив таку позицію:

“Ми, люди, думаємо, що перевершуємо тварин, але не маємо на це абсолютно ніякого права! Уряд має заборонити (катання на слонах) і дати тваринам гарне життя! Потрібно знаходити нові стійкі рішення для доходів населення”, – написав коментатор.

WFFT також поділився фотографією ще однієї жертви туристичних поїздок: врятованого ними після 10 років мук слона Бун Чуї.

Джерело додає, що катання на слонах є вкрай популярною туристичною розвагою. Гіганти проводять все життя під чавунним сидінням, від якого страждають їхні спини та залишаються шрами.

“Важливо розуміти, що слонів, на відміну від коней, розводять не для того, щоб на них їздили. Вони не одомашнені, взяті з дикої природи і утримуються в жахливих умовах”, – додав директор WFFT Едвін Вік.

За словами Віка, Фонд друзів дикої природи в Таїланді хоче привернути увагу до жорстокого поводження над слонами, щоб зробити кожну тварину щасливою.

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