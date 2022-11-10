У Таїланді риби атакували міст та вразили сотні туристів

Безліч дрібної риби, яка вистрибує з води і буквально «завалює» і засліплює туристів, зафіксували в Таїланді в національному парку Му Ко Ланта на острові Ланта Яй на мосту, що з’єднує пірс із сушею. Як заявляють місцеві, «тисячі дрібних риб» одночасно атакували міст, і це приголомшливе видовище, щоправда, не для тих, хто опинився в середині «урагану».

Як розповів місцевим ЗМІ Сунан Мадсарон, місцевий житель Крабі, на острові називають цю рибу «Та Мау», або рибою-котячим оком. Зазвичай вона мешкає на мілководді біля берега — і іноді риба справді вистрибує на сушу. Місцеві жителі збирають її мішками – на добриво, а також щоб готувати з них їжу.

Як пояснили в управлінні рибальства Крабі, риба-котяче око періодично вистрибує на сушу під час нересту, який якраз припадає на березень та листопад. За його словами, досі неясно, чому ці риби вистрибують із води, є припущення, що риби, які рухаються щільним косяком, можуть вистрибувати з води одночасно, коли кисню недостатньо.

Наша довідка: острів Ланта Яй є частиною національного парку Му Ко Ланта, відомого морського туристичного спрямування приблизно за 20 км від узбережжя Крабі. Парк включає сам острів, а також прилеглі острови — всього їх не менше п’яти. Загальна площа парку – 134 кв. км. Є в його складі, до речі, і два популярні пляжі.